Superman: James Gunn starebbe pensando ad almeno due spin-off televisivi

News Serie TV

Almeno due personaggi di Superman di James Gunn potrebbero diventare protagonisti di serie tv spin-off del film: ecco chi sono e cosa dobbiamo aspettarci.

Il nuovo film Superman diretto da James Gunn è finalmente arrivato da pochissimo nelle sale, ma arrivano già le prime indiscrezioni su potenziali espansioni televisive. Il nuovo universo cinematografico DC, d'altronde, è solo all'inizio e l'Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet non ne è l'unico protagonista. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, almeno due personaggi secondari del film sarebbero nel mirino per diventare protagonisti di serie TV spin-off.

Superman: Chi sono i potenziali candidati per serie TV spin-off

Le due figure che avrebbero attirato l'attenzione dei vertici DC Studios sono Mister Terrific, interpretato da Edi Gathegi, e Jimmy Olsen, interpretato da Skyler Gisondo. Entrambi hanno avuto ruoli di rilievo nel film e, secondo fonti interne, avrebbero lasciato un'impronta così forte da giustificare lo sviluppo di nuovi progetti. Jimmy Olsen, giovane fotografo del Daily Planet, è stato tra le sorprese più apprezzate del film, grazie a un arco narrativo particolarmente brillante e a un passato ancora tutto da scoprire. Il suo ruolo nel cuore della redazione del quotidiano più famoso di Metropolis potrebbe offrire lo spunto per un dramedy giornalistico dai toni più leggeri. Mister Terrific, invece, è il membro della Justice Gang più presente nel film (e anche l'unico a non essere ancora collegato ad altre produzioni DC in sviluppo). Dotato di un arsenale tecnologico che ha fatto innamorare gli spettatori, ha il potenziale per diventare protagonista di una serie a sfondo scientifico e d'azione.

L'universo di Gunn si espande

James Gunn, insieme al co-CEO di DC Studios Peter Safran, ha già tracciato le linee guida per il nuovo corso DC: due film live-action e due serie TV (una live-action e una animata) all'anno. Il capitolo inaugurale del DCU, intitolato Gods and Monsters, ha già visto l’uscita della serie animata Creature Commandos, ma Superman e la seconda stagione di Peacemaker (in arrivo su Max il 21 agosto) sono considerati i veri pilastri di partenza.

Nathan Fillion, che interpreta Guy Gardner/Lanterna Verde, tornerà in Peacemaker e nella serie Lanterns, e anche Isabela Merced (Hawkgirl) è destinata a riapparire. In questo contesto, dare spazio a personaggi ancora non coinvolti in altri progetti è una mossa strategica. Tuttavia è importante sottolineare che al momento non c'è nulla di ufficialmente confermato: Gunn starebbe ancora valutando l'opportunità di sviluppare questi spin-off. L'eventuale via libera dipenderà dai risultati al botteghino del film e dalla risposta del pubblico. In ogni caso, l'interesse già dimostrato per questi personaggi fa ben sperare. Come dichiarato recentemente dallo stesso regista, ci sono anche altri progetti non ancora annunciati in fase di sviluppo. "C'è una serie TV che è la mia preferita in assoluto tra tutto quello che stiamo facendo… ma non è ancora stata rivelata", ha detto Gunn. Probabilmente avremo notizie molto presto.