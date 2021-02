Superman & Lois si mostra in un nuovo trailer

News Serie TV

Il nuovo spin-off dell'Arrowverse è atteso su The CW dal 23 febbraio.

Direttamente dal Super Bowl, ecco il nuovo trailer con il quale The CW ha promosso Superman & Lois, la serie destinata ad espandere ulteriormente le storie dell'Arrowverse, concentrandosi questa volta sul supereroe più potente e sulla reporter più famosa dei fumetti, interpretati in questa versione da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.

La storia di Superman & Lois

Prima che le battaglie di un supereroe per tenere il mondo al sicuro dai cattivi, Superman & Lois racconta la storia della battaglia ben più difficile che due essersi che hanno deciso di stare insieme possano trovarsi ad affrontare: la genitorialità. Mentre vivono una vita che dovrebbe essere semplice a Smallville, Clark e Lois cercano di trovare la chiave per crescere due adolescenti ansiosi, Jonathan e Jordan (Jordan Elsass e Alexander Garfin). L'essere tornato nella sua città natale riunisce nel frattempo Clark con la sua vecchia fiamma Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), il cui marito, il capo dei vigili del fuoco Kyle Cushing (Erik Valdez), non è molto disponibile con chi arriva da fuori. C'è poi Sarah (Inde Navarrette), la figlia con un diavolo per capello della coppia, la quale inizia a stringere un'amicizia intima con i giovani Kent.

I cattivi assetati di sangue e distruzione, tuttavia, non mancheranno lungo la strada. Uno dei principali antagonisti di Superman sarà Lo Straniero, una figura misteriosa determinata a dimostrare che il mondo non ha più bisogno dell'Uomo d'Acciaio. Incontreremo inoltre il famoso magnate degli affari Morgan Edge (Adam Rayner), la cui innata capacità di motivare è un mezzo per il suo successo e per la distruzione di chi gli sta intorno.