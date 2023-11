Superman & Lois si concluderà con una breve quarta stagione

News Serie TV

L'ultima serie DC in onda su The CW si concluderà con un ciclo di 10 episodi, in onda indicativamente nel 2024.

Dopo anni di storie fuori dall'ordinario, l'era della DC a The CW sta per finire. La rete americana ha annunciato che Superman & Lois, l'ultima delle sue molte serie basate sui supereroi e gli altri personaggi della Distinta Concorrenza ancora in onda, si concluderà con la prossima quarta stagione. L'altra brutta notizia per i fan è che questa si comporrà di soli 10 episodi (2-5 in meno rispetto alle stagioni precedenti).

Superman & Lois: La stagione 4 sarà l'ultima

"Nelle ultime tre stagioni, Superman & Lois ha ridefinito il genere supereroi e il family drama mentre Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch e l'intero cast hanno interpretato disinvoltamente questi personaggi iconici con nuovi livelli di profondità e complessità che non erano mai stati esplorati prima nell'universo di Superman", ha dichiarato il presidente di The CW Brad Schwartz in un comunicato. "Siamo grati per gli anni di duro lavoro e raffinata narrazione da parte degli autori, dei produttori, degli attori e della troupe dello show, così come dei nostri straordinari partner a Warner Bros. Television e Berlanti Productions. Mentre Superman intraprende il suo ultimo volo, la squadra ci lascia con un addio di 10 episodi assolutamente epico, da guardare minuto per minuto, e una delle famiglie CW più leggendarie di sempre".

I co-showrunner Todd Helbing e Brent Fletcher hanno aggiunto: "Anche se siamo tristi di dover dire addio a Superman & Lois alla fine della quarta stagione, siamo grati per il tempo che abbiamo trascorso con il cast, la troupe, il team degli effetti speciali, i montatori, i geni della musica e gli sceneggiatori, tutti fantastici. Dal giorno in cui si è parlato per la prima volta di questo show, si è parlato di famiglia. Ed è ciò che è stato creato: dentro e fuori dallo schermo. Vorremmo ringraziare i nostri partner a Berlanti Productions, DC, WB e The CW per il loro infinito supporto ed entusiasmo durante questo viaggio... e un ringraziamento molto speciale a tutti i fan per essersi sintonizzati. Siamo entusiasti di ciò che abbiamo in serbo per la nostra ultima stagione e non vediamo l'ora che tutti vedano Superman, Lois e tutti i nostri eroi affrontare la più grande minaccia nella storia dello show: Lex Luthor".

Chi tornerà nella stagione finale?

Come sappiamo dalle notizie precedenti, non tutti i membri del cast di Superman & Lois hanno ricevuto un pass per la quarta stagione; una conseguenza del taglio al budget preteso dal nuovo proprietario maggioritario di The CW, Nexstar Media Group. Sette regolari non appariranno negli ultimi episodi: Dylan Walsh (interprete del generale Sam Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing, l'ex marito di Lana), Inde Navarrette (Sarah Cortez, la figlia di Lana e Kyle), Wolé Parks (John Henry Irons, un alleato di Superman), Tayler Buck (Natalie Lane Irons, la figlia di John Henry) e Sofia Hasmik (Chrissy Beppo, redattrice capo dello "Smallville Gazette").

Questo significa che a tornare saranno soltanto i membri della famiglia Kent interpretati da Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), Elizabeth Tulloch (Lois Lane), Michael Bishop (Jonathan Kent) e Alex Garfin (Jordan Kent), ai quali si aggiunge Michael Cudlitz, interprete del villain Lex Luthor.