Superman & Lois, la fine si avvicina: Ecco il trailer dell'ultima stagione

Gli ultimi 10 episodi della serie DC andranno in onda negli Stati Uniti dal 17 ottobre. In Italia, invece, il finale della terza stagione è atteso per domenica pomeriggio su Italia 1.

I fan di Superman & Lois dovranno attendere ancora un altro po' prima di potersi gustare finalmente la stagione finale della serie tv dedicata all'Uomo d'Acciaio e alla sua amata famiglia. In onda negli Stati Uniti su The CW dal 17 ottobre, il quarto ciclo di episodi comincerà - attenzione alle anticipazioni! - proprio senza Superman, dopo lo scontro fuori dal mondo (letteralmente) con l'immortale Doomsday che l'ultima volta - ultimo avviso: attenzione alle anticipazioni! - lo ha visto perdere la vita. Almeno in apparenza.

Primo Trailer Ufficiale: Stagione 4 - Trailer con le prime immagini in anteprima - HD

Superman & Lois 4: Cosa ci aspetta nella stagione finale?

La quarta stagione riparte da quel drammatico colpo di scena. Non c'è traccia né di Clark Kent né di Superman nell'anteprima di oltre un minuto diffusa dalla rete americana, mentre la sua famiglia piange la perdita e in modo poco prudente Jordan (Alex Garfin) cerca subito vendetta per quello che è stato fatto a suo padre. "Superman è morto. Possiamo per favore goderci il momento", dice compiaciuto Lex Luthor (Michael Cudlitz) dopo aver scatenato il mostro contro il suo acerrimo nemico. E mentre Lois (Elizabeth Tulloch) e Jonathan (Michael Bishop) provano disperatamente a far ragionare Jordan, dicendogli che non è ancora pronto, il trailer rivela che i Kent non saranno poi così soli in quest'ultimo cammino come invece si era lasciato intendere inizialmente.

È confermato che gli attori fin qui nominati e Tyler Hoechlin saranno gli unici del cast regolare a tornare nella stagione finale. Tuttavia, non mancherà qualche altra faccia familiare, come il Sam Lane di Dylan Walsh, il John Henry di Wolé Parks e la Natalie Irons di Tayler Buck. E con il parziale trasferimento della serie da Smallville a Metropolis, avremo modo di incontrare anche alcuni degli altri personaggi più iconici della mitologia di Superman, come Jimmy Olsen (interpretato dalla nuova aggiunta al cast Douglas Smith).