Superman & Lois 3: Michael Cudlitz è un Lex Luthor diverso dai soliti nella prima foto

Negli Stati Uniti, la terza stagione della serie DC ha debuttato su The CW la scorsa notte. Cudlitz farà la sua prima apparizione nei prossimi episodi.

Aspettatevi un Lex Luthor diverso dai soliti nella terza stagione di Superman & Lois. Se non lo avete fatto quando è stato annunciato che a interpretarlo sarà la star di The Walking Dead e Southland Michael Cudlitz lo farete sicuramente ora che Entertainment Weekly ne ha diffuso la prima foto ufficiale. Una nuova versione dell'iconico villain della DC che non farà parlare di sé solo per l'aspetto fisico, come spiegato dallo stesso attore e dagli showrunner della serie.

Superman & Lois 3: Il nuovo Lex Luthor di Michael Cudlitz

La testa calva è la stessa di sempre, ma ci sono diverse altre cose dell'aspetto di Cudlitz che non si ritrovano nella fisionomia classica di Lex Luthor, a cominciare dalla sua caratteristica barba. "L'intera esperienza è stata finora fantastica. Dalla collaborazione con i nostri showrunner Todd [Helbing] e Brent [Fletcher] all'accoglienza incredibilmente calorosa ricevuta da Tyler [Hoechlin] ed Elizabeth [Tulloch] e da tutto il cast e la troupe", ha raccontato l'attore a EW. "Non vedo l'ora di condividere con i fan quanto ci siamo divertiti. Personalmente, ho sempre pensato che Lex fosse semplicemente incompreso".

Di questa versione di Lex Luthor sappiamo che è conosciuta al mondo come il visionario miliardario dietro LexCorp, mentre, come gli ambienti criminali sanno bene, è segretamente qualcos'altro: un brutale sociopatico che terrorizza chiunque incontri. Quando ci imbatteremo in lui nella terza stagione di Superman & Lois, saranno passati alcuni anni da quando l'opinione pubblica ha smesso di interessarsi a lui e starà riemergendo deciso a correggere un'ingiustizia personale. Come? Vendicandosi con le due persone che crede gli abbiano fatto un torto: Superman e Lois Lane.

"Lex Luthor non si presenta lì dove ti aspetteresti - ti si avvicina di soppiatto", ha rivelato Fletcher. "Il punto centrale è che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate visto in live-action con Lex. È un lento bruciare prima che Lex si palesi, quindi è guadagnato, ma l'intero suo punto di vista sul mondo è diverso. Il suo comportamento, il suo tono sono diversi e sarà la più grande forza di opposizione a Superman e Lois che si troveranno ad affrontare". Helbing ha aggiunto: "Adoriamo Jon Cryer, pensiamo che il suo lavoro in Supergirl sia stato fantastico. Ma volevamo dargli il nostro timbro. Sono entusiasta che tutti potranno finalmente incontrare Lex".