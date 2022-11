Superman & Lois 2: Su Mediaset Infinity le intricate nuove avventure della coppia più super della tv

News Serie TV

I nuovi episodi della stagione 2 disponibili gratuitamente on demand su Mediaset Infinity.

Dopo il successo del ciclo inaugurale, tornano - piuttosto velocemente, per fortuna - le avventure della coppia più amata e potente dei comics, Clark Kent e Lois Lane, nei nuovi episodi della seconda stagione di Superman & Lois, una delle ultime serie del popolare media franchise ormai agli sgoccioli Arrowverse. Ogni settimana su Mediaset Infinity (e anche su Italia 1 il sabato pomeriggio) tre ore in compagnia degli iconici personaggi interpretati da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch, alle prese con il marcio e i pericoli del mondo e allo stesso tempo genitori di due adolescenti a Smallville.

Superman & Lois: Le novità della stagione 2

La stagione 2 mette Clark e Lois di fronte a nuove sfide sia nel loro ruolo di genitori sia nella loro complessa vita fuori dalle mura domestiche. A casa, i problemi non riguardano solo i figli Jonathan e Jordan (Jordan Elsass e Alex Garfin), alle prese tra le altre cose con la pubertà, ma anche il rapporto che li unisce. Mentre lui cerca disperatamente di capire cosa abbia infastidito sua moglie, quest'ultima deve affrontare anche l'arrivo della sorella, Lucy, interpretata dalla nuova aggiunta al cast Jenna Dewan, incontrata in passato in Supergirl.

Là fuori, l'altra new entry Ian Bohen (co-star di Hoechlin in Teen Wolf) veste i panni di un personaggio che con Superman non avrà il più disteso dei rapporti. Si tratta del tenente Mitch Anderson, il "nuovo sceriffo in città" presso il Dipartimento della Difesa. Lui classifica gli abitanti del pianeta in due gruppi: quelli che servi e quelli che servono te. Per questo motivo, risente del fatto che Superman esista al di fuori della sua filosofia e cercherà di portarlo sotto l'autorità del Dipartimento. Con scarso successo.

E non finisce qui...

La notizia recente è che ai 15 episodi della seconda stagione di Superman & Lois ne seguiranno altri che andranno a costituire la terza. Questo conferma l'entusiasmo del pubblico per le storie concepite da Todd Helbing e Greg Berlanti, insieme a quelle di The Flash le sole ora ad animare l'Arrowverse. L'altra notizia recente è che dalla stagione 3 il personaggio di Jonathan Kent avrà un volto nuovo, quello di Michael Bishop, dopo la decisione di Elsass di lasciare il cast e lo show per concentrarsi sulla sua salute mentale. "La salute mentale è al 100% una priorità. Deve avere la precedenza. E la mia... negli ultimi due anni... è stata altalenante", ha spiegato l'attore. "Ho bisogno di un po' di tempo per me stesso. Devo ancora decidere se ho intenzione di continuare a recitare. Potrei andare in una direzione diversa. So che sarà certamente deludente per alcune persone".