Supergirl saluta Wonder Woman in un nuovo promo

Con la seconda stagione di Supergirl ormai conclusa, lo schermo non corre il pericolo di restare a corto di supereroine: il 2 giugno (il giorno prima in Italia) debutterà nelle sale Wonder Woman, nuovo film della DC con protagonista la principessa delle Amazzoni Diana Prince (Gal Gadot), cui la serie di The CW (in Italia in onda ogni sabato alle ore 19:25) ha dedicato un curioso promo.

In onda la scorsa notte durante il finale di stagione, la clip, che coinvolge anche l'ex Wonder Woman Lynda Carter, mostra la protagonista Melissa Benoist farsi strada nel ritrovo alieno di National City mentre Nancy Sinatra canta These Boots Are Made for Walkin' in sottofondo. Lei e le "colleghe" sembrano fare a gara a chi indossa gli stivali più sgargianti, sfida che Kara vince a mani basse quando attira su di sé le attenzioni di ognuna sfoggiandone un paio "preso in prestito da un'amica".