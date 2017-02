Supergirl arruola Teri Hatcher di Lois & Clark - chi interpreta?

Venti anni dopo Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman, l'ex Lois Lane Teri Hatcher torna nell'Universo DC per interpretare un ruolo diametralmente opposto in un arco di episodi della seconda stagione di Supergirl.

In onda in Italia ogni martedì alle ore 21:10 su Italia1, la serie ha affidato all'attrice un ruolo top secret. Tutto ciò che possiamo sapere al momento è che si tratta di un imponente villain. "Senza offesa per nessuna delle altre meravigliose attrici che hanno interpretato il ruolo, Hatcher è la mia Lois Lane preferita", commenta il produttore esecutivo Andrew Kreisberg in un comunicato. "Vederla tornare nel SuperWorld con un ruolo completamente diverso è un regalo straordinario per il sottoscritto, Greg [Berlanti] e i fan".

Supergirl, che in diverse occasioni ha ospitato anche l'altra star di Lois & Clark Dean Cain nei panni di Jeremiah Danvers, il papà di Kara e Alex, sta facendo parlare di sé in queste ora anche per il coinvolgimento della co-ideatrice e star della musical comedy Crazy Ex-Girlfriend Rachel Bloom nel crossover musicale con The Flash come autrice di uno dei brani originali. La canzone, intitolata Superfriends, è un duetto tra le star Melissa Benoist e Grant Gustin. Un altro componimento, Runnin' Home to You, cantato da Gustin, porta le firme di Benj Pasek e Justin Paul, il pluripremiato duo dietro City of Stars dell'acclamato musical La La Land.