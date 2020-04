Summertime: Il trailer ufficiale del teen drama italiano di Netflix vi farà venire voglia d'estate

News Serie TV

La nuova serie ispirata a Tre metri sopra il cielo arriva in streaming il 29 aprile.

Sulle note di Missili di Frah Quintale e Leoni di Francesca Michielin va in scena la spensieratezza di Summer e Ale nel trailer ufficiale di Summertime, nuova serie teen di Netflix di ispirata al celebre romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo e in arrivo sulla piattaforma di video in streaming il 29 aprile.

Summertime: La trama e il cast

Summertime, diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, è descritta come una moderna storia d’amore ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un'attrazione innegabile unisce Ale (Ludovico Tersigni) e Summer (Coco Rebecca Edogamhe), due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi. Il resto del cast include Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana che sarà Sofia, Giovanni Maini che darà il volto a Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue. L’attore Mario Sgueglia interpreta Maurizio, il papà di Ale mentre l'attrice e cantane Thony veste i panni dell'amorevole mamma di Summer e Blue.

La colonna sonora e gli ospiti musicali

Come si intuisce dal trailer, la musica sarà una colonna portante di Summertime. La soundtrack della serie è impreziosita da brani indie, pop, rap e trap di apprezzati cantautori italiani quali Achille Lauro, Salmo, Franco126, Tommaso Paradiso, Gemitaiz e Izi oltre che da un brano composto per l'occasione dalla stessa Thony. Le musiche portano la firma del cantautore Giorgio Poi che ha collaborato anche alla supervisione della colonna sonora ricreando la leggerezza e le emozioni tipiche dell’estate. “Non avevo mai composto una colonna sonora, ma avevo sempre desiderato farlo”, ha commentato Giorgio Poi. “Vista l’ambientazione ho pensato di utilizzare un set ‘da spiaggia’, ricorrendo quindi a chitarre classiche, shaker, tastiere e percussioni, che poi ho arricchito con altri elementi come pianoforte, archi e sintetizzatori per raccontare i diversi sentimenti che emergono nella serie. L’obiettivo è stato quello di creare qualcosa di profondamente melodico, che potesse rimanere nella mente di chi ascolta, facendo così canticchiare la melodia". Ospiti speciali in alcuni degli 8 episodi della serie saranno anche il cantautore e pianista Raphael Gualazzi, interprete dell'intramontabile Summertime dei Gershwin, e l'eclettico duo cantautoriale Coma_Cose che si esibisce nella coinvolgente Mancarsi.