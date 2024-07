Sul più bello - La serie e le emozioni del cast e della regista a Giffoni: La nostra video intervista

News Serie TV

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con gli attori di Sul più bello - La serie, in arrivo su Prime Video il 29 luglio, e con la regista e sceneggiatrice Francesca Marino: ecco cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo capitolo della storia di Marta.

C'è Marta, la giovane protagonista della saga di Sul più bello che continuerà, dal 29 luglio su Prime Video, con Sul più bello - La serie. Ma accanto a lei, interpretata da Ludovica Francesconi, in questo nuovo progetto che porta avanti una trilogia di successo ci sono anche vecchi e nuovi volti che rendono dinamica questa storia. Abbiamo avuto il piacere di incontrarli a Giffoni, dove insieme alla regista e autrice Francesca Marino hanno ricevuto una calorosissima accoglienza dai giovani giurati sul brlue carpet sulle note dell'ormai iconica colonna sonora cantata da Alfa. Guardate qui sotto la nostra video intervista proprio con Francesca Marino, Jozef Gjura (Jacopo, l'amico di sempre di Marta), Diego Giangrasso (Dario, il dottore che aveva in cura Marta) e le new entry Denise Capezza (Aurora, la ragazza di Federica) e Giulio Cristini (Nicola, un personaggio che entra in rotta di collisione con Marta). Tutti insieme ci hanno parlato di cosa dobbiamo aspettarci dalla serie e delle emozioni che hanno ricevuto dai "giffoners".



Intervista: La nostra video intervista esclusiva al cast di attori - HD

Sul più bello: La trama, il cast e il trailer della serie tv di Prime Video

La storia di Marta, la giovane affetta da fibrosi cistica protagonista fin dal primo film, continua nell'adattamento televisivo che arriva dopo l'omonima saga di successo che conta ben tre film cioè Sul più bello e i sequel Ancora più bello e Sempre più bello. Scritta nuovamente da Roberto Proia insieme con Francesca Marino, Sul più bello - La serie porta avanti le avventure di Marta e dei suoi amici raccontate dal film. Salvatasi dal rigetto dell'operazione ai polmoni, Marta vuole migliorarsi a partire da un nuovo look. Accanto a lei, però, non c'è più Gabriele (Giancarlo Commare), che non l'ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico (che ora ha una nuova fidanzata di nome Martina). Anche i suoi migliori amici Jacopo e Federica (Jozef Gjura e Gaja Masciale) sono cresciuti e devono decidere cosa fare delle loro vite. Dopo la delusione con Dario (Diego Giangrasso), Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore nella schietta Aurora (Denise Capezza) e comincia a fare progetti per il futuro. Quello a cui Marta non è preparata è la perdita di Federica in un tragico incidente. Questo getta un'ombra sulla sua vita che riuscirà a dissipare grazie all'aiuto di alcuni vecchi amici, incluso Gabriele, e di altri nuovi, come Nicola (Giulio Cristini), un ragazzo dalla personalità misteriosa, enigmatica e razionale, ovvero l'esatto opposto di lei, che partecipa al suo stesso gruppo di sostegno per persone con malattie terminali.