Sul più bello - La serie, video intervista a Ludovica Francesconi a Giffoni: "Marta mi ha insegnato a giudicarmi di meno"

Arriverà il 29 luglio in streaming su Prime Video la serie sequel della trilogia young adult di successo che comprende 'Sul più bello', 'Ancora più bello' e 'Sempre più bello'. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la protagonista Ludovica Francesconi, ospite insieme al cast al Giffoni Film Festival.

La storia di Marta, la giovane affetta da fibrosi cistica interpretata da Ludovica Francesconi, continua e - è il caso di dirlo - non è mai stata più bella di così. Sul più bello - La serie, adattamento televisivo che arriva dopo l'omonima saga di successo che conta ben tre film, debutterà su Prime Video dal 29 luglio. La protagonista e il cast hanno però presentato in anteprima il primo episodio della serie alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival, godendosi il calore e l'affetto dei giovani fan. Per l'occasione, abbiamo intervistato proprio Ludovica Francesconi che ormai da oltre quattro anni presta il volto alla dinamica, tenace e simpaticissima protagonista di questa storia. Le abbiamo chiesto, tra le altre cose, come è cambiata insieme al suo personaggio e perché pensa che i temi centrali dei film e della serie - l'amicizia, la resilienza, l'accettazione di sé - siano i temi perfetti da portare proprio al festival dedicato ai ragazzi. Guardate qui sotto la nostra video intervista.



Intervista: La nostra video intervista esclusiva a Ludovica Francesconi - HD

