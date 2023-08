Suits, una serie terminata tre anni fa, è la più vista in streaming da 5 settimane

News Serie TV

Inoltre, ottimo risultato per il ritorno su Netflix de Il colore delle magnolie.

Non mostra segni di cedimento, su Netflix e Peacock, la rinnovata popolarità di Suits; uno dei fenomeni televisivi più sorprendenti di questa strana estate 2023 segnata da due scioperi. Per la quarta settimana consecutiva, il legal drama di Aaron Korsh terminato nel 2020 dopo nove stagioni ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni per un titolo non originale. Secondo Nielsen, 3,87 miliardi di minuti sono stati fruiti negli Stati Uniti nella settimana dal 17 al 23 luglio, più di qualunque altro contenuto originale e in licenza per la quinta settimana.

Dall'alto della sua prima posizione nella Top 10 dei contenuti più visti in streaming, Suits ha battuto prime visioni come Il colore delle magnolie (1,21 miliardi) e Avvocato di difesa (702 milioni) su Netflix, Tom Clancy's Jack Ryan (700 milioni) su Prime Video e la popolare serie animata Bluey (1,21 miliardi) su Disney+, per la seconda settimana consecutiva sopra il miliardo di minuti visualizzati. Tra gli originali, segnaliamo il buon piazzamento de L'estate nei tuoi occhi di Prime Video, quinta tra le precedentemente citate e la docuserie di Netflix Quarterback.

Nelle scorse settimane, commentando questo incredibile successo, il produttore esecutivo di Suits Gene Klein si era detto "sorpreso", "molto orgoglioso" e ben favorevole a un ritorno in tv della serie con nuove storie. Aveva aggiunto però: "Suits è al 100% Aaron Korsh, quindi affinché accada qualcosa, Aaron dovrebbe volerlo fare".

Suits, Netflix / Peacock (3,879 milioni) Bluey, Disney+ (1,219) Il colore delle magnolie, Netflix (1,218) NCIS, Netflix / Paramount+ (741) Grey's Anatomy, Netflix (735) Avvocato di difesa, Netflix (702) Tom Clancy's Jack Ryan, Prime Video (700) Quarterback, Netflix (648) Il gatto con gli stivali 2, Netflix (628) CoComelon, Netflix (617)

