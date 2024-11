Suits: Patrick J. Adams rivela il vero motivo per cui lasciò la serie tv

News Serie TV

L'attore, interprete di Mike Ross, lasciò il cast della serie di successo dopo sette stagioni.

Alle vigilie dell'arrivo in tv del nuovo spin-off Suits LA, Patrick J. Adams ha colto l'occasione di un'intervista al podcast Dinner's On Me di Jesse Tyler Ferguson per aprirsi sulla sua decisione di lasciare Suits nel 2018, prima dell'ottava e penultima stagione, e dei seri motivi che la motivarono.

Patrick J. Adams sulla sua uscita da Suits

L'attore stava attraversando un momento molto difficile, dovuto a problemi di salute mentale. "Non mi stavo prendendo cura della mia salute mentale e stavo bevendo troppo alla fine della settima stagione", ha raccontato al podcast. Era "piuttosto infelice" e "piuttosto depresso", ha aggiunto. "Non avevo gli strumenti per affrontare quella depressione, se non spendere soldi e bere troppo, e non sapevo davvero come parlarne".

Adams ha rivelato che l'abuso di alcol stava "mettendo a dura prova la mia relazione" con la moglie e star di Pretty Little Liars Troian Bellisario, e "mi stava rendendo un padre molto assente". Quando è arrivato il momento di firmare per l'ottava stagione di Suits, "l'unica ragione per restare erano... i soldi. Non sapevo cos'altro offrisse". Così si è allontanato dalla serie, tornandovi solo più di un anno dopo, brevemente, per il finale. "Non mi sono mai pentito della decisione per un secondo. Era la cosa giusta per il mio matrimonio. Era il momento", ha concluso.

Interprete in Suits di Mike Ross, Adams lasciò la serie nello stesso periodo della co-star Meghan Markle (che ha interpretato l'interesse amoroso di Mike, Rachel Zane), nel suo caso per via delle imminenti nozze con il Principe Harry. Al momento nessuna parola sulla possibilità di un ritorno nei panni del suo personaggio in Sutis LA, in onda su NBC dal 23 febbraio, mentre è stato confermato che Gabriel Macht riprenderà il ruolo di Harvey Specter in un arco di tre episodi.