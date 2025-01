Suits LA: Nel primo trailer dello spin-off spunta un giovane Harvey Specter

News Serie TV

La nuova serie con protagonista Stephen Amell debutta negli Stati Uniti il 23 febbraio.

Se avete seguito con grande coinvolgimento ogni episodio di Suits e vi state domandando chi sia questo Ted Black di cui non vi sembra di aver mai sentito parlare, ci pensa lui a presentarsi a dovere nel primo trailer di Suits LA, il nuovo spin-off a lui dedicato in arrivo negli Stati Uniti su NBC il 23 febbraio: "Sono il miglior avvocato del Paese". E mentre in sottofondo scorrono le note tanto familiari di Greenback Boogie degli Ima Robot, sputerete un polmone notando il ritratto di un giovane Harvey Specter, descritto come una persona ancora più arrogante dello stesso Ted. Ed "è proprio per questo che mi piaceva", ribatte il personaggio interpretato da Stephen Amell.

Teaser Trailer: Nuovo Teaser Trailer della serie spin-off di Suits - HD

La trama di Suits LA e il collegamento con Harvey Specter

Creata dallo stesso Aaron Korsh della serie originale, Suits LA segue Ted Black, un ex procuratore federale di New York che ora rappresenta i clienti più potenti di Los Angeles. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia Stuart Lane (Josh McDermitt, The Walking Dead) per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Ma ora lo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, Ted deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Mentre interagisce con uno straordinario gruppo di personaggi che non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali, Ted e il suo passato si svelano, rivelando gli eventi che lo hanno portato a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.

Allo studio Black Lane Law lavorano anche l'astro nascente Erica Rollins (Lex Scott Davis, The L Word: Generation Q), abbastanza scaltra da mettere alla prova la lealtà dei suoi consociati solo per ammirare quelli di loro che non ne hanno, e Rick Dodsen (Bryan Greenberg, One Tree Hill), il protetto di Ted, in lizza per una promozione e per questo determinato a stare un passo avanti rispetto alla rivale Rollins. Nel frattempo, la star di Suits Gabriel Macht riprende il ruolo dell'avvocato Harvey Specter in un arco di tre episodi. Stando alle poche informazioni al momento disponibili, sembra che lui e Ted condividano una vecchia amicizia dai tempi di quest'ultimo a New York. Quel tipo di amicizia in cui, quando l'altro è nel bisogno, ci si presenta da lui per dargli supporto e aiuto.

Gli altri personaggi di Suits LA

Nella nuova serie incontreremo diversi altri nuovi personaggi. Alice Lee (Lo straordinario mondo di Zoey) e Troy Winbush (The Goldbergs) appaiono sin dal primo episodio come Leah, una giovane associata dello studio alla quale è stato assegnato il compito di lavorare con (o, a quanto pare, per) Erica, e Kevin, un vecchio amico ed ex partner di Ted, un ex agente dell'FBI diventato un detective privato. Matt Letscher (The Flash) interpreta il padre di Ted, un uomo potente ed emotivamente chiuso che esercita il proprio potere attraverso la paura e l'intimidazione. Lui si è allontanato da Ted a causa del modo in cui trattava suo fratello, Eddie (Carson A. Egan). Sebbene abbia commesso azioni imperdonabili, lui vuole avere comunque un rapporto con Ted, ma quest'ultimo non è altrettanto disponibile.

Maggie Grace (Fear the Walking Dead) e Sofia Pernas (Tracker), invece, vestono i panni rispettivamente di Amanda Stevens, un'avvocata pro bono sicura di sé e perspicace che affitta uno spazio presso lo studio Black Lane Law, ed Elizabeth Smith, una potente avvocata nell'ufficio del procuratore distrettuale, un'avversaria formidabile che si scontra con Ted in un processo per omicidio di alto profilo.