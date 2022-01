Suicide Squad: James Gunn lavora a una seconda serie tv dopo Peacemaker

News Serie TV

Lo sceneggiatore e regista si è detto anche ottimista sul rinnovo dello spin-off con John Cena.

Ci sono altre storie nel folle mondo della Suicide Squad che meritano di essere raccontare. Ne è convinto il regista e sceneggiatore di The Suicide Squad: Missione Suicida James Gunn, che un paio di settimane dopo il debutto su HBO Max della sua serie spin-off Peacemaker, che tanto sta piacendo sia al pubblico sia ai critici, rivela a sorpresa a Deadline di essere al lavoro su un secondo adattamento televisivo collegato.

Suicide Squad: James Gunn al lavoro su un secondo spin-off

"Stiamo lavorando a qualcos'altro ora, un'altra serie tv che è collegata a quell'universo. Non posso dirvi molto", ha rivelato Gunn. Lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo si è espresso anche in merito alla possibilità che Peacemaker sia rinnovata per una seconda stagione. "Ci sono davvero buone possibilità che ciò accada", ha detto.

Stando alle altre informazioni raccolte dal sito, Gunn si è presentato a HBO Max con l'idea di un'altra serie costruita attorno a uno dei personaggi di Suicide Squad. Il progetto è ancora alle fasi embrionali, senza nulla di scritto, né ha ottenuto il semaforo verde dal servizio streaming, ma pare che quest'ultimo ne sia entusiasta.

La trama di Peacemaker

In attesa di sapere quando e dove potremo vederla in Italia (presumibilmente su Sky e in streaming su NOW), Peacemaker racconta le avventure dell'omonimo personaggio della DC Comics che alla fine di The Suicide Squad: Missione Suicida era sopravvissuto allo scontro con Bloodsport e ora viene reclutato per uccidere alcune persone "molto cattive". John Cena riprende il ruolo del supereroe descritto come "un uomo che crede nella pace a ogni costo, indipendentemente da quante persone dovrà uccidere per ottenerla". Quando qualcosa di catastrofico sta per abbattersi sul pianeta, Peacemaker si unisce a una squadra che comprende l'agente dell'ARGUS Emilia Hartcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee), oltre ai nuovi personaggi Clemson Murn (Chukwudi Iwuji, Designated Survivor) e Adebayo (Danielle Brooks, Orange Is the New Black).