Sugar: Apple TV+ rinnova la serie con Colin Farrell per una seconda stagione

Il detective interpretato da Colin Farrell si occuperà di un nuovo caso a Los Angeles nel prossimo capitolo della serie neo-noir.

Colin Farrell continuerà ad "addolcire" le nostre serate sul divano con il suo... Sugar. Apple TV+ ha rinnovato per una seconda stagione la serie che lo vede come protagonista nei panni del poco convenzionale detective John Sugar.

Sugar: La trama e il cast

Arrivata in streaming per la prima volta lo scorso aprile, Sugar segue Farrell (anche produttore esecutivo) nei panni di un investigatore privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l'amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di determinare cosa sia successo a Olivia, porterà alla luce anche i segreti della famiglia Siegel - alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo. Il resto del cast include Kirby Howell-Baptiste (The Sandman), Amy Ryan (Only Murders in the Building), James Cromwell (Six Feet Under), Anna Gunn (Braking Bad), Dennis Boutsikaris (Better Call Saul), Nate Corddry (For All Mankind), Sydney Chandler (Pistol) e Alex Hernandez (Inverso).

La serie, creata da Mark Protosevich (Io sono leggenda), è descritta come una rivisitazione contemporanea di uno dei generi più popolari e significativi della storia della letteratura, del cinema e della televisione, il giallo investigativo. La prima stagione, nel corso degli episodi, ha però sapientemente mescolato i generi, aggiungendo una buona dose di mistery e thriller e rendendo la storia molto più di un semplice drama poliziesco. La seconda stagione vedrà impegnato Sugar a Los Angeles su un altro caso di una persona scomparsa, mentre continuerà a cercare risposte riguardo sua sorella, anche lei scomparsa.

Le dichiarazioni

"È stato incredibilmente emozionante vedere il pubblico di tutto il mondo seguire Sugar, e siamo entusiasti di tornare per una seconda stagione", hanno affermato i produttori esecutivi Audrey Chon e Simon Kinberg tramite un comunicato. "Siamo così grati ai nostri partner di Apple per il loro supporto, al nostro showrunner Sam Catlin, al brillante Colin Farrell e, naturalmente, ai nostri spettatori. Non vediamo l'ora di riavere John Sugar sul caso".

Il responsabile della programmazione di Apple TV+, Matt Cherniss, ha aggiunto: "Fin dalla sua première, il pubblico è stato catturato dai misteri e dai colpi di scena di Sugar, con un'incredibile interpretazione di Colin Farrell al centro. Colin, Simon Kinberg, Audrey Chon e l'intero team dietro questa serie hanno brillantemente mescolato i generi per creare una serie avvincente e imperdibile che tiene gli spettatori con il fiato sospeso, e non vediamo l'ora di scoprire dove si troverà il detective John Sugar nella seconda stagione".