Suburræterna presentata alla Festa del Cinema di Roma: Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla serie Netflix

News Serie TV

Arriva, 3 anni dopo la conclusione di Suburra, una nuova serie che ne espande l'universo e introduce nuovi spunti e personaggi sullo sfondo di una Roma con i soliti vizi e virtù: dal 14 novembre su Netflix.

Esattamente tre anni fa arrivava a un epilogo Suburra: La serie, la prima serie originale italiana di Netflix. E già allora si parlava di un possibile seguito, magari uno spin-off su Spadino. Perciò non era arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia, un anno fa, dell'inizio delle riprese di Suburræterna, una serie che avrebbe dato seguito alle vicende dei personaggi di Suburra. Lunga 8 episodi, il 14 novembre debutterà su Netflix ma, prima, il cast, il team creativo e quello produttivo hanno presentato la serie in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Come è stato per gli attori veterani riprendere i panni dei loro personaggi? E come si sono approcciati, sceneggiatori e registi, a questo sequel? Ce lo hanno raccontato l'head writer Fabrizio Bettelli, la manager per le serie originali italiane di Netflix Ilaria Castiglioni, la showrunner Gina Gardini, i registi Ciro D'Emilio e Alessandro Tonda e gli attori Giacomo Ferrara (Spadino), Filippo Nigro (Amedeo Cinaglia), Carlotta Antonelli (Angelica), Marlon Joubert (Damiano Luciani) e Aliosha Massine (Ercole Bonatesta).

Suburræterna: Da dove riparte la storia

Suburræterna continua a raccontare quel mondo di mezzo in cui si muovono Chiesa, criminalità e politica. Siamo sempre a Roma, nel 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Cinaglia (Filippo Nigro) ha raccolto l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma ci sono anche nuovi protagonisti che non accettano più lo status delle cose e promettono di stravolgere gli equilibri. Intanto Spadino (Giacomo Ferrara) si è rifatto una vita lontano da casa, a Berlino, ma è costretto a tornare a casa per ristabilire l'ordine e cercare nuovi alleati.

Suburræterna: L'idea di un sequel di Suburra

Fabrizio Bettelli ha raccontato come è stato tornare a lavorare sul progetto Suburra e come è stato costruito questo sequel. "È stato come ritrovare dei vecchi amici che avevamo visto crescere, li abbiamo svezzati, modellati, resi nostri. Ora sono personaggi in parte diversi e iniziano nuove avventure. Il vuoto lasciato dai personaggi scomparsi è stato riempito da nuovi personaggi. Si volta pagina. I nuovi hanno più fame, hanno uno sguardo più famelico. I vecchi devono guardarsi le spalle", ha detto l'headwriter. I registi Ciro D'Emilio (primi quattro episodi) e Alessandro Tonda (ultimi quattro) sono entrati in corsa cercando di unire il loro stile personale allo stile, ormai rodato, di Suburra. "È stata una grande sfida ereditare una serie compiuta. Abbiamo provato a raccoglierne l'eredità mettendoci del nostro", ha sottolineato D'Emilio che ha anche definito la serialità "un gioco di squadre" rispetto al cinema che è "un gioco di squadra". "Abbiamo cercato di rispettare l'equilibrio che già c'era mettendoci del nostro. In questo ci ha aiutato la scrittura", gli ha fatto eco Tonda.

Suburræterna come Narcos e La casa di carta

Ilaria Castiglioni ha spiegato cosa ha spinto Netflix a decidere di espandere il mondo di Suburra. "C'erano dei personaggi vivi e già questo era un ottimo punto di partenza. Suburra è una storia che il nostro pubblico ha amato. La decisione di espanderne l'universo si basava su questo capitale di personaggi. Suburra è stato il primo originale italiano di Netflix ma sentivamo che il mondo umano avesse ancora tanto da raccontare", ha detto la manager di Netflix sottolineando come quest'operazione sia venuta molto naturale, "come gli spin-off di Narcos e La casa di carta".

Il potere su tutto: Il fulcro di Suburra

Gina Gardini ha spostato l'attenzione sul potere, uno dei temi centrali - se non il più importante - di Suburra e di questo sequel. "L'intenzione è stata sempre quella di raccontare il potere cioè chi ce l'ha, chi ne ha bisogno e chi vuole prenderlo. Un tema molto interessante, anche perché Roma è l'univca città dove questo conflitto tra i mondi continua da migliaia di anni", ha spiegato.

Vecchi e nuovi personaggi: Parla il cast

In questo mondo di mezzo, dove vale la regola "mors tua, Roma mea", si scontrano nuovi e vecchi personaggi. Amedeo Cinaglia forse è uno di quelli che rimane più fedele a se stesso: ora non è più in politica ma continua a gestire gli affari grazie al dossier di Samurai. "Solo apparentemente si occupa di altre cose. Sembra ce l'abbia fatta ma in realtà nessuno ce la fa a Roma. È un uomo che per raggiungere i propri scopi è pronto a rendere possibile l'impossibile", ha detto Filippo Nigro. Anche Spadino si è lasciato solo apparentemente il passato alle spalle, ma torna ricco di nuove esperienze e consapevolezze. Giacomo Ferrara sa bene quanto questo personaggio sia amato dai fan. "Con Spadino ci sono cresciuto. Ci sono dentro da quasi 10 anni. Spogliarlo del suo tipico look e farlo maturare è stata una sfida difficile ma anche molto bella. Lo vedremo in lotta tra quello che è diventato e quello che ha lasciato. La differenza è che ora sa chi è, non ha bisogno di nascondersi", ha detto l'attore. Anche Angelica è un personaggio che si è evoluto; ha finalmente trovato l'amore ed è diventata madre. Per la sua interprete Carlotta Antonelli "da una parte perde la sua impulsività, dall'altra insegue una sua realizzazione personale come donna criminale".

Marlon Joubert e Aliosha Massine sono entrati in corsa, anche se i loro personaggi sono stati concepiti come già appartenenti al mondo criminale della serie. Massine ha detto che seguiva Suburra da spettatore e ora si ritene fortunato a far parte di questa famiglia. Per entrare nei panni di Ercole Bonatesta ha subito anche un cambiamento fisico. "Sono dovuto ingrassare 11 chili. Mi hanno aiutato Cattleya e soprattutto gli sceneggiatori. Fin dalla prima lettura del copione ho capito che c'erano mille possibilità interpretative. Ho dovuto ricercare delle ferite dentro di me e ho potuto giocare con i toni, dal grottesco al drammatico", ha detto l'attore sottolineando come si sia anche ispirato a "due o tre politici che sono in Parlamento", senza fare nomi. Marlon Joubert ha ricordato il suo provino accanto a Carlotta Antonelli e il modo in cui ha lavorato alla costruzione del suo Damiano. "Sono personaggi che ci sono sempre stati, ma è come se questo microcosmo solo ora riemergesse", ha fatto notare.

Ci sarà mai redenzione per i personaggi di Suburra? Giacomo Ferrara ne è sicuro: "La Suburra esiste da duemila anni e non cambierà mai. Anche chi arriva al potere, non ottiene davvero redenzione". Siamo sicuri, però, che il suo Spadino - ora molto più consapevole e primo finalmente di tutte le maschere - ci darà grandi soddisfazioni. Suburræterna arriva su Netflix il 14 novembre. Qui sotto vedete il trailer ufficiale.