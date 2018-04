Suburra: La serie, al via oggi le riprese della stagione 2

Annunciata lo scorso gennaio, la seconda stagione di Suburra: La serie, primo crime thriller italiano di Netflix, ha aperto ufficialmente i battenti. Sono iniziate oggi - presumibilmente nel Lazio - le riprese dei nuovi episodi, come si apprende da un comunicato diffuso dal servizio di video in streaming.

Accolta con entusiasmo dal pubblico, Suburra è ambientata a Roma, dove chiesa, politici corrotti e criminalità organizzata si scontrano in una sanguinosa lotta per il controllo del litorale di Ostia. Confermati i protagonisti della prima stagione: Alessandro Borghi (interprete di Aureliano), Giacomo Ferrara (Spadino) e Eduardo Valdarnini (Lele), così come Claudia Gerini (l'ambiziosa consulente finanziaria legata alla chiesa Sara Monaschi), Filippo Nigro (il politico Amedeo Cinaglia) e Francesco Acquaroli (lo spietato boss Samurai). Quali nuove alleanze stringeranno e quali nuove strategie metteranno in atto per conquistare il controllo del litorale romano?

Scritta da Barbara Petronio, che ne cura anche la supervisione editoriale, Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, e diretta da Andrea Molaioli (La ragazze del lago) e Piero Messina (L'attesa), la nuova stagione sarà disponibile prossimamente.