Suburra: Il trailer ufficiale e il poster della serie tv di Netflix

La criminalità e la corruzione italica raccontata al modo di Netflix. In attesa del 6 ottobre, giorno in cui i 10 episodi della prima serie italiana prodotta dal gigante dello streaming saranno disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (una vetrina senza precedenti per la tv italiana), Suburra torna a mostrarsi in un nuovo trailer, questa volta quello ufficiale.

Basata sull'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo ma ambientata diversi anni prima, Suburra, della quale è stata diffusa anche la locandina, è una serie tv densa di azione, dramma e crimine che racconta venti giorni di disordini a Roma, mostrando come chiesa, stato e criminalità organizzata si scontrano confondendo i limiti della legalità e dell'illecito nella loro feroce ricerca del potere. Al centro della storia tre giovani uomini: Numero 8 (interpretato da Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini), diversi per origine, ambizioni e passioni, i quali saranno chiamati a stringere alleanze per realizzare i propri desideri più profondi.