Subito un crossover tra 9-1-1 e la nuova 9-1-1: Nashville? Ecco l'indizio

Una storia condivisa su Instagram dalla star di 9-1-1 Oliver Stark sembra suggerire l'arrivo di un crossover con il nuovo spin-off 9-1-1: Nashville.

Evan Buckley lascerà Los Angeles per una breve trasferta a Nashville? E quello che potrebbe succedere quest'autunno, quando 9-1-1 e il suo nuovo spin-off 9-1-1: Nashville arriveranno nella prima serata di ABC (e qualche tempo dopo in streaming su Disney+). A suggerirlo è una storia di Instagram condivisa nel fine settimana dal suo interprete, la star di 9-1-1 Oliver Stark.

9-1-1: Oliver Stark apparirà in 9-1-1: Nashville?

"Sei miglia a Nashville per colazione" aveva scritto Stark nella storia, di fatto un video di se stesso mentre correva nelle strade della città. L'attore aveva aggiunto l'emoji del diavoletto sorridente, scatenando ancora di più le speculazioni dei fan sul web. Si trovava in città per girare un crossover con il nuovo spin-off? Oppure solo per un weekend riposante, magari ascoltando della buona musica country? Considerando che, a questo punto dell'estate, tutte le serie broadcast attese per l'autunno avranno ri-aperto i loro set, l'ipotesi più plausibile sembra essere proprio quella di un'incursione di Buck nelle vicende di Nashville. E, se così fosse, chissà quale potrebbe essere il motivo della visita?

In onda dal 9 ottobre, subito dopo la nona stagione di 9-1-1, 9-1-1: Nashville esplorerà le vite di un gruppo di soccorritori - vigili del fuoco e probabilmente anche paramedici e agenti di polizia - della capitale del Tennessee, mentre affronteranno situazioni critiche e scioccanti per salvare chi si troverà in pericolo. Il cast include Chris O'Donnell (NCIS: Los Angeles) nei panni del rude capitano dei vigili del fuoco Don Sharpe; Jessica Capshaw (Grey's Anatomy) di sua moglie Blythe, che lavora con i cavalli; Michael Provost (The Sex Lives of College Girls) del figlio dei due, Ryan, un giovane vigile del fuoco descritto come un moderno cowboy; Hailey Kilgore (Power Book III: Raising Kanan) di Taylor, una vigile del fuoco e una cantante incredibile; Juani Feliz (Harlem) di Roxie, una vigile del fuoco amante dell'adrenalina e un'ex chirurgo traumatologico; Hunter McVey di Blue, un tormentato cattivo ragazzo diventato un pompiere; LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly) della madre di Blue, Dixie; e Kimberly Williams-Paisley (Nashville) di Cammie, un personaggio non meglio precisato.