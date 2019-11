Stumptown: da stasera su FOX la serie con Cobie Smulders, una clip in anteprima

News Serie TV

Il drama con la Robin Scherbatsky di How I Met Your Mother andrà in onda ogni mercoledì alle 21:05.

Dimenticate l'emotiva e intraprendente Robin Scherbatsky di How I Met Your Mother e date il benvenuto alla coraggiosa e perspicace Dex Parios. Arriva da stasera su FOX Stumptown, una nuova serie che coinvolge Cobie Smulders come protagonista.

Basato sull’omonima graphic novel di Greg Rucka e Matthew Southworth, il crime drama è incentrato sulle vicende di Dex Parios (Cobie Smulders), ex veterana dell’esercito statunitense diventata investigatrice privata nella sua città natale, Portland (Stumptown è il soprannome con cui è conosciuta la città capoluogo dell'Oregon). La protagonista, che svolge questo lavoro per mantenere il fratello disabile e pagare i suoi debiti di gioco, segue un metodo investigativo tutt'altro che convenzionale. Il suo modus operandi da un lato la rende un bersaglio facile dei peggiori criminali in circolazione, dall'altro osservata speciale da parte della polizia. La vita di Dex Parios è caotica e non di rado l'investigatrice crea problemi a chi le sta intorno. In ogni episodio la protagonista deve risolvere i casi che le vengono affidati, cercando di gestire, non sempre con grandi risultati, lavoro e vita privata.

Il resto del cast include Jake Johnson (New Girl), Michael Ealy (Secrets and Lies), Camryn Manheim (Ghost Whisperer), Adrian Martinez (No Activity), Tantoo Cardinal (Frontiera) e Cole Sibus. Non sarà come vederla cantare la hit di Robin (Sparkles) Scherbatsky Let's go to the mall, ma in Stumptown Cobie Smulders è un'eroina ironica e magnificamente imperfetta.

La serie andrà in onda su FOX (canale 112 di Sky) ogni mercoledì alle 21:05. Nell'attesa del primo episodio, vi mostriamo una scena di Stumptown in anteprima.