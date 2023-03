Streghe: Un fan fischia il reboot, la reazione di Shannen Doherty è da applausi

News Serie TV

Durante una convention, l'ex interprete di Prue Halliwell Shannen Doherty ha reagito duramente quando un fan ha espresso il suo disappunto verso il recente remake di Streghe: ecco cosa è successo.

Il remake di Streghe è arrivato a conclusione dopo quattro stagioni su The CW ormai quasi un anno fa, lo scorso giugno. Eppure rimane viva e accesa una polemica che ha circondato la nuova serie fin dai suoi esordi, nel 2018: quella che ha portato migliaia di fan della serie originale, e persino alcuni interpreti e sceneggiatori della Streghe degli anni '90, a criticare il reboot. Durante una convention tenutasi qualche giorno fa ad Hartford, nel Connecticut, un partecipante ha reagito molto male, fischiando, quando sul palco è stata menzionata la nuova serie. Ospite dell'evento, l'attrice Shannen Doherty - l'inteprete di Prue Halliwell nella serie originale - ha subito ammonito il fan prendendo le distanze da questa reazione.

Streghe: Fischi contro il reboot, la reazione di Shannen Doherty

Doherty partecipava alle 90s Con insieme alle sue ex co-star Rose McGowan, Holly Marie Combs, Brian Krause, Dorian Gregory e Drew Fuller. Quando dalla platea sono arrivati dei sonori fischi contro il reboot di Streghe del 2018, l'attrice è intervenuta. "Non va bene. Non bisogna fischiare alle persone che fanno vivere letteralmente centinaia e centinaia di persone con il loro lavoro", ha reagito difendendo quindi la produzione che, al di là della qualità della serie, ha comunque avuto il merito di aver fatto lavorare molti professionisti.

Una serie per un'altra generazione

Pur sottolineando le differenze tra la vecchia e la nuova serie ("Saremo sempre una cosa a parte, siamo le originali", ha detto l'interprete di Prue), Doherty ha spiegato che il reboot di Streghe è stato pensato per un'altra generazione, una generazione più giovane, e che per questo va comunque rispettato. "Ho incontrato molte persone che si sono legate alla serie proprio come tutti voi avete legato. Proprio come la vecchia Streghe vi ha fatto vivere molte esperienze di vita [e] ha portato voi e le vostre famiglie ad avvicinarvi, c'è tutta un' altra generazione che ha provato la stessa cosa con la nuova Streghe", ha detto. "Certo tutti noi potremmo dire 'Beh, sarebbe bello essere invitati nello show', ma sai, una volta che hanno creato la loro serie, mi congratulo con loro perché hanno creato un sacco di posti di lavoro. E sono persone incredibilmente simpatiche, comunque", ha concluso.