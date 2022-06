Streghe: Il finale del remake scatena una faida con gli autori della serie originale

News Serie TV

Curtis Kheel definisce il lavoro nella serie recentemente cancellata da The CW "offensivo e irrispettoso".

Cancellato da The CW lo scorso mese, il remake di Streghe potrebbe essersi concluso sul più bello, sebbene sembri che il dramma abbia tutte le intenzioni di continuare fuori dallo schermo. L'ultimo episodio della serie, andato in onda negli Stati Uniti venerdì scorso, sta sollevando un polverone per alcune scelte creative che non sono affatto piaciute a uno degli sceneggiatori della serie originale, Curtis Kheel, il quale non le ha mandate a dire ma ha preso in mano Twitter e si è lasciato andare ad alcuni messaggi piuttosto taglienti.

Streghe: Cos'è successo nel finale della serie?

Essendo la quarta e ultima stagione del remake ancora inedita in Italia, quanto segue contiene spoiler, in particolare sul finale. Nell'episodio, le attuali Streghe del Trio - Mel, Maggie e Kaela (interpretate da Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Lucy Barrett) - sono entrate in un portale per Villa Halliwell, la stessa casa in cui Prue, Piper, Phoebe e Paige hanno vissuto e affinato i propri poteri nell'originale Streghe andata in onda dal 1998 al 2006. Un sorprendente cliffhanger del quale non conosceremo i risvolti perché la serie, come detto, è stata cancellata.

Apriti cielo. "Come sceneggiatore dell'originale Streghe, posso dirvi cos'è successo dopo: Piper, Phoebe e Paige hanno sconfitto le [tre] impostore subito dopo aver invaso Villa Halliwell", ha scritto Kheel. "Poi, Holly Marie Combs ha fatto saltare in aria il portale verso quell'altro universo e ha detto sardonicamente: 'Gli auguriamo ogni bene'".

La risposta

È evidente dunque che Kheel non ha apprezzato questa appropriazione o invasione di campo apparentemente non autorizzata (ammesso dovesse esserlo), da parte di un progetto che sin dal suo annuncio non è stato visto mai di buon occhio né dal team della serie originale né da buona parte dei suoi fan. La stessa Combs, citata dallo sceneggiatore non a caso, è stata una forte oppositrice del remake, e nel corso degli anni critiche sono arrivate anche dalle colleghe Rose McGowan, Alyssa Milano e Shannen Doherty. La risposta non si è fatta attendere. In un tweet, gli sceneggiatori del remake hanno scritto: "Adoriamo entrambe le versioni, motivo per il quale abbiamo deciso di creare un universo coeso. Nella nostra mente non c'è rivalità in una lunga successione di giovani streghe forti incaricate di salvare ripetutamente il mondo".

Questo, tuttavia, non è bastato ad attenuare gli animi. Anzi, in un tweet successivo, Kheel ha scritto: "Il mio problema con il remake di Streghe è che, dal primo giorno, ha fatto finta che l'originale Streghe non esistesse, pur prendendone in prestito un sacco di idee. Abbiamo lavorato molto duramente nella serie originale, per tanti anni, e ignorarlo è stato offensivo e irrispettoso per noi e per i nostri fan".