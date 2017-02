Stranger Things: Undici capellona sulla copertina di Entertainment Weekly

Dopo il teaser visto domenica scorsa durante il Super Bowl, dalle pagine di Entertainment Weekly, che ha dedicato alla serie fenomeno di Netflix la cover story del nuovo numero in edicola, arrivano nuove tiepide anticipazioni sull'attesa seconda stagione di Stranger Things, incluso un nuovo look per Undici, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown.

La foto ritrae la misteriosa ragazzina coi superpoteri con una folta chioma riccioluta, probabilmente una nuova parrucca, circondata dai compagni d'avventure Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e il redivivo Will (Noah Schnapp). Parlando della stagione 2 (in streaming dal 31 ottobre), il produttore esecutivo Shawn Levy ha detto che la nuova sfida è "tenere a bada il clamore attorno allo show" per evitare la diffusione di dettagli che possano rovinarne la visione, mentre gli ideatori Matt e Ross Duffer sono fiduciosi di aver creato un degno successore dell'acclamato ciclo inaugurale.

In attesa di nuove rivelazioni da EW, ecco la splendida copertina: