Stranger Things 2: Il primo trailer annuncia la data di debutto

Come previsto, ieri sera, durante il 51° Super Bowl, Netflix ha mostrato il primo trailer della seconda stagione di Stranger Things, una clip di 40 secondi che, oltre a omaggiare gli Anni '80 e mostrare una fugace manciata di galvanizzanti fotogrammi dei nove nuovi episodi, annuncia il loro arrivo sul servizio di video in streaming il prossimo Halloween.

Sappiamo davvero poco della seconda stagione, ancora meno della terrificante nuova mostruosità che queste primissime immagini sembrano rivelare. Ricapitolando, sarà ambientata nell'autunno del 1984, circa un anno dopo il punto in cui la storia si era fermata l'estate scorsa, raccontando la mitologia più grande dietro la scomparsa di Will Byers e rispondendo alle molte domande rimaste in sospeso.

Sappiamo inoltre di alcune nuove aggiunte al cast. Paul Reiser sarà una figura di alto rango del Dipartimento per l'Energia, mentre la star de Il Signore degli Anni Sean Astin interpreterà un ex compagno di studi di Joyce (Winona Ryder) e Hopper (David Harbour) che gestisce la radio locale. Linnea Berthelsen vestirà i panni di una giovane donna legata misteriosamente agli eventi soprannaturali al laboratorio. Il comico Brett Gelman interpreterà un giornalista caduto in disgrazia trasformatosi in un teorico della cospirazione che sta indagando un caso irrisolto a Hawkins. Sadie Sink e Dacre Montgomery saranno infine un'adolescente forte e sicura di sé e il suo fratello 17enne, un tipo poco raccomandabile.