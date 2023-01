Stranger Things, Ozark e NCIS sono le serie tv più viste in streaming secondo Nielsen

News Serie TV

L'autorevole società che misura gli ascolti tv ha stilato le sue classifiche con i titoli più popolari negli Stati Uniti nel 2022: molte le conferme e qualche sorpresa.

Nielsen, la società che negli Stati Uniti misura gli ascolti tv e che da qualche tempo ha implementato i propri servizi monitorando anche le performance delle serie e dei film che escono sulle principali piattaforme di video in streaming, ha diffuso le classifiche delle serie tv più viste in streaming nel 2022. Parliamo al plurale perché gli elenchi disponibili sono tre: le serie originali, le acquisizioni e un elenco che combina i primi due. Nessuna sorpresa per il titolo che occupa le prime posizioni: Stranger Things, la serie soprannaturale di Netflix che nel 2022, con l'uscita della quarta stagione, si è riaffermata come un grande fenomeno culturale globale. Combinando i dati (ed escludendo la pure popolarissima serie per bambini Cocomelon), ecco la Top 3: Stranger Thngs, Ozark e NCIS. C'è comunque qualche sorpresa, visto che compaiono anche serie che da noi, in Italia, non hanno goduto della stessa popolarità raggiunta in America. Infatti c'è una precisazione da fare: questi dati si riferiscono esclusivamente al territorio degli Stati Uniti e non tengono conto delle visualizzazioni nel resto del mondo. Nielsen, tuttavia, resta la fonte più imparziale e autorevole sull'argomento ascolti tv, quindi i dati diffusi sono particolarmente interessanti.

Nielsen certifica le serie tv più viste nel 2022

Nel diffondere il suo rapporto, Nielsen fa sapere che nel complesso "gli americani hanno guardato in streaming oltre 19,4 milioni di anni di contenuti l'anno scorso, con un aumento del 27% rispetto al 2021". A guidare questa crescita, afferma, è stato il costante afflusso di serie originali rispetto ai contenuti acquisiti. "I minuti di visualizzazione dei contenuti originali con le migliori prestazioni hanno notevolmente superato i contenuti acquisiti con le migliori prestazioni", precisa il servizio.

Le 15 serie tv più viste nel 2022 (Originali)

Stranger Things (Netflix) — 34 episodi — 52 miliardi di minuti visualizzati Ozark (Netflix) — 44 episodi — 31,3 miliardi di minuti visualizzati Mercoledì (Netflix) — 8 episodi — 18,6 miliardi di minuti visualizzati Cobra Kai (Netflix) — 50 episodi — 16,7 miliardi di minuti visualizzati Bridgerton (Netflix) — 16 episodi — 14 miliardi di minuti visualizzati Virgin River (Netflix) — 42 episodi — 13,6 miliardi di minuti visualizzati Dahmer: Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer ( Netflix ) — 10 episodi — 13,4 miliardi di minuti visualizzati Love Is Blind (Netflix) — 40 episodi — 13,1 miliardi di minuti visualizzati Inventing Anna (Netflix) — 9 episodi — 12,9 miliardi di minuti visualizzati The Crown (Netflix) — 50 episodi — 12,7 miliardi di minuti visualizzati The Boys (Prime Video) — 24 episodi — 10,6 miliardi di minuti visualizzati The Great British Baking Show (Netflix) — 85 episodi — 10,6 miliardi di minuti visualizzati The Umbrella Academy (Netflix) — 30 episodi — 10,5 miliardi di minuti visualizzati The Last Kingdom (Netflix) — 46 episodi — 10,4 miliardi di minuti visualizzati Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (Prime Video) — 8 episodi — 9,4 miliardi di minuti visualizzati

Le 15 serie tv più viste nel 2022 (Acquisizioni)

NCIS (Netflix) — 356 episodi — 38,1 miliardi di minuti visualizzati Cocomelon (Netflix) — 18 episodi — 37,9 miliardi di minuti visualizzati Grey's Anatomy (Netflix) — 396 episodi — 26,8 miliardi di minuti visualizzati Criminal Minds (Varie) — 328 episodi — 24,9 miliardi di minuti visualizzati Bluey (Disney+) — 114 episodi — 21,1 miliardi di minuti visualizzati Una mamma per amica (Netflix) — 153 episodi — 20,8 miliardi di minuti visualizzati Seinfeld (Netflix) — 176 episodi — 19,3 miliardi di minuti visualizzati Supernatural (Netflix) 328 episodi — 18,8 miliardi di minuti visualizzati Heartland (Netflix) — 225 episodi — 18,0 miliardi di minuti visualizzati I Simpson (Disney+) — 667 episodi — 15,9 miliardi di minuti visualizzati Friends (HBO Max) — 236 episodi — 14,5 miliardi di minuti visualizzati The Blacklist (Netflix) — 196 episodi — 14,0 miliardi di minuti visualizzati New Girl ( Netflix ) — 146 episodi — 14 miliardi di minuti visualizzati SpongeBob SquarePants (Prime Video) — 215 episodi — 13,9 miliardi di minuti visualizzati Shameless (Netflix) — 134 episodi — 13,6 miliardi di minuti visualizzati

I 15 contenuti più visti in streaming nel 2022