Stranger Things: Il cast ha letto l'ultima sceneggiatura e ha pianto in modo "incontrollabile"

La quinta e ultima stagione della serie di successo arriverà su Netflix nel 2025.

Il cast di Stranger Things ha letto la sceneggiatura dell'episodio finale. Lo ha riferito la star David Harbour, ospite del podcast Happy Sad Confused durante il Comic-Con di New York. L'attore, interprete del capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, ha rivelato che l'ultimo tavolo di lettura della serie di fantascienza di Netflix, che si concluderà con la quinta stagione, ha lasciato tutti in preda a un incontrollabile tumulto emotivo.

Stranger Things: David Harbour parla del finale della serie

"Per quanto riguarda l'episodio finale, quando lo stavamo leggendo, solo leggendolo, circa a metà, le persone hanno iniziato a piangere", ha raccontato Harbour. "Poi, all'incirca negli ultimi 20 minuti, è stato un pianto incontrollabile, ondate di persone diverse in lacrime". E imitando i singhiozzi lamentosi di Noah Schnapp, ha aggiunto che l'interprete di Will Byers "era il mio preferito".

Per Harbour, il motivo di questa reazione alla conclusione di Stranger Things ha a che fare anche con la fine di un capitolo della vita che per il cast più giovane della serie coincide con la fine della giovinezza. "Penso che parte del motivo sia il fatto che per questi ragazzi si tratti della loro infanzia. Insomma, hanno iniziato lo show quando avevano 11-12 anni e ora stiamo leggendo [il finale]. Sono passati 10 anni e ci ritroviamo a esaminare quell'idea, ed è così ben fatta e così bella". Poi ha concluso ammettendo che "è un episodio fantastico, ed è una stagione fantastica. La adorerete".

La stagione conclusiva di Stranger Things sarà disponibile in streaming su Netflix a un cerco punto nel 2025, quasi un decennio dopo l'uscita del ciclo inaugurale e tre anni dopo quella della quarta stagione. Nel frattempo, i protagonisti - da Millie Bobby Brown a Finn Wolfhard, da Gaten Matarazzo a Caleb McLaughlin e Schnapp - sono cresciuti e hanno tutti superato i 20 anni. Nell'ultimo dei restanti otto episodi, gli ideatori Matt e Ross Duffer "fanno atterrare l'aereo" ha detto Harbour, aggiungendo che "è il miglior episodio che abbiamo mai fatto".