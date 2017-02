Stranger Things: Finalmente svelati i primi dettagli della stagione 2

Dopo aver visto il nuovo taglio di capelli di Undici in copertina, arrivano finalmente dal nuovo numero di Entertainment Weekly in edicola i primi dettagli concreti dell'attesissima seconda stagione di Stranger Things, che ricordiamo sarà disponibile in streaming su Netflix solo dal 31 ottobre.

Benché in ritardo di diversi mesi rispetto allo scorso anno, la scelta di questa data non è casuale: come già si era intuito dal titolo del primo episodio, il racconto ripartirà nel giorno della festa di Halloween del 1984, circa un anno dopo gli eventi del ciclo inaugurale, con Will Byers (Noah Schnapp) ancora alle prese con gli effetti di ciò che gli è accaduto nel Sottosopra. "Ha visioni del Sottosopra - la questione è se siano reali oppure no", dice il co-ideatore Matt Duffer. "Quindi sembra come se abbia un disturbo post-traumatico da stress".

Nel frattempo, Joyce (Winona Ryder) frequenta un "nuovo" uomo, Bob (Sean Astin, I Goonies), che spera possa essere una figura paterna stabilizzante nelle vite dei figli Will e Jonathan (Charlie Heaton). "Nuovo" è virgolettato perché si tratta in realtà di una vecchia conoscenza, un ex compagno di studi - descritto come un nerd dal cuore d'oro - che gestisce la radio locale. Anche il suo ex, Hopper (David Harbour), lo conosce bene, ma lui è troppo impegnato a tenere segrete le strane faccende che stanno accadendo a Hawkins. "È alle prese con il compromesso che lo porta a dover mentire e coprire le cose", spiega l'attore.

Mentre Mike (Finn Wolfhard) e Nancy (Natalia Dyer) sono in lutto per la morte - nel primo caso presunta, nell'altro inequivocabile - dei loro amici Undici (Millie Bobby Brown) e Barb (Shannon Purser), e gli ideatori ribadiscono che per quest'ultima giustizia sarà fatta, nei nuovi nove episodi Dustin ha un adorabile animale come spalla. "Ovviamente, non è di questo pianeta né di questa dimensione", rivela Gaten Matarazzo.

Contribuisce poi ad agitare le dinamiche tra i ragazzi l'arrivo di una nuova coppia di fratelli: Billy (Dacre Montgomery) e Max (Sadie Sink). Mentre lei, un tipo sospettoso e un po' maschiaccio che va in giro in skate, fa amicizia con loro e diventa un interesse amoroso sia per Lucas (Caleb McLaughlin) sia per Dustin, lo stesso non si può dire di Billy, che già ci era stato presentato come un 17enne imprevedibile e dalla natura violenta. "Stephen King ha sempre creato grandi cattivi umani", dice Matt Duffer. "Il male nel mondo reale spesso è malvagio tanto quanto se non peggiore il male soprannaturale, così abbiamo voluto introdurre un personaggio del genere".