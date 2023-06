Stranger Things arruola il regista di Prey Dan Trachtenberg nell'ultima stagione

News Serie TV

Già dietro la macchina da presa di The Boys, Il simbolo perduto e Black Mirror, Trachtenberg dirigerà un episodio della popolare serie soprannaturale di Netflix.

Stranger Things si affida a un regista esperto di sci-fi come Dan Trachtenberg mentre prepara la sua ultima stagione. Netflix ha annunciato che il regista, già dietro la macchina da presa di film di fantascienza come 10 Cloverfield Lane e del prequel di Predator Prey, dirigerà un episodio del capitolo finale della serie creata dai fratelli Duffer. Per la tv Trachtenberg ha già diretto l'episodio pilota di The Boys, un episodio de Il Simbolo perduto e e l'episodio della terza stagione di Black Mirror intitolato Playtest (in italiano Giochi pericolosi), incentrato sulle sconvolgenti conseguenze di un avanzato videogioco.

Stranger Things 5: A che punto sono i lavori dell'ultima stagione

Mentre a livello creativo sicuramente i fratelli Duffer sono impegnati a preparare la stagione finale di Stranger Things, a loro dire epica e strappalacrime, a livello operativo i lavori sono fermi a causa dello sciopero degli sceneggiatori americani. "La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese", avevano scritto i fratelli Duffer su Twitter. "Anche se siamo entusiasti di avviare la produzione con il nostro fantastico cast e la troupe, non è possibile durante questo sciopero. Speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo da poter tornare tutti al lavoro. Fino ad allora, passo e chiudo", avevano sentenziato.

Per il resto, poco si sa sul capitolo finale della popolare serie di fantascienza diventata una delle punte di diamante di Netflix. Lo scorso novembre, in occasione dello Stranger Things Day, i creatori avevano annunviato il titolo del primo episodio della quinta stagione, "Chapter One: The Crawl". Recentemente hanno annunciato che la veterana di Terminator Linda Hamilton si unirà al cast con un ruolo ancora misterioso, mentre uno spin-off animato di Stranger Things ha ricevuto il via libera ufficiale da Netflix.