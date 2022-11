Stranger Things 5, svelato il titolo del primo episodio: Le teorie sul significato

News Serie TV

In occasione dello Stranger Things Day, Netflix ha rivelato come si intitolerà la premiere della quinta stagione della serie dei fratelli Duffer: i fan si sono già scatenati per capirne il significato nascosto.

È un magro bottino quello che i fan hanno ottenuto quest'anno in occasione dello Stranger Things Day che si festeggia il 6 novembre (la data in cui Will Byers, nella prima stagione, scomparve dando inizio all'intera storia). Oltre a diffondere nuove e più aggiornate icone con cui personalizzare il proprio profilo, Netflix ha svelato il titolo del primo episodio della stagione finale di Stranger Things. Non si tratta di una grande rivelazione, ma è quanto basta per dare agli appassionati della serie un dettaglio di cui discutere in attesa dell'inizio delle riprese che ripartiranno nei primi mesi del 2023. L'episodio 5x01, scritto dai fratelli Duffer in persona, si intitolerà "Chapter One: The Crawl". Ma cosa significa? Ecco le teorie più interessanti che abbiamo scovato sui social.

Stranger Things 5: Cosa significa "The Crawl"?

Il verbo to crawl si riferisce all'attività di gattonare o anche avanzare lentamente, farsi strada a rilento. Sui social i fan di Stranger Things stanno già elaborando teorie sul titolo pensando che "The Crawl" possa riferirsi a Eddie, a Max o a un termine presto in prestito ancora una volta dal mondo di Dungeons & Dragons.

"The Crawl" could mean so many things. It could be an Eddie reference or return, a DnD reference, or a metaphorical baby reference, like you have to learn to crawl before you learn to walk. Whatever it is, it's gonna drive me crazy until season 5 drops. #StrangerThings. pic.twitter.com/yYVTY1KSoN — Emily The Strange || ENFP || 38 || She/Her (@StrangerEmmie) November 7, 2022

Eddie è vivo?

C'è chi pensa possa essere un riferimento a Eddie (il personaggio interpretato da Joseph Quinn). Come sappiamo, Eddie nel finale della quarta stagione si è sacrificato ed è morto attirando gli strani pipistrelli killer del Sottosopra. C'è chi pensa che, in qualche modo, sia in realtà riuscito a sopravvivere e possa quindi "strisciare fuori" (crawl out) dal Sottosopra. A sostegno di questa teoria ci sarebbe un verso del brano Master of Puppets dei Metallica, proprio quello suonato da Eddie con la sua mitica chitarra elettrica: "Come crawling faster. Obey your master. Your life burns faster". Alcuni pongono l'accento proprio sulla parola "crawling" collegando il tutto a Eddie.

La metafora per il risveglio di Max

In riferimento all'imparare a camminare, quindi gattonando, il verbo to crawl potrebbe anche essere una metafora della lenta riabilitazione di Max (Sadie Sink). Come sappiamo, nel finale della quarta stagione, Max è rimasta in coma dopo essere stata quasi uccisa da Vecna ​(Jamie Campbell Bower). Secondo alcuni significa che Max troverà in qualche modo la strada per tornare cosciente "strisciando lentamente fuori" dallo stato di trance in cui riversa.

Il riferimento a Dungeons & Dragons

L'interpretazione più convincente, tuttavia, ci riporta ancora una volta al mondo di Dungeons and Dragons da cui i fratelli Duffer hanno sempre attinto molti elementi e suggestioni. Nel famoso gioco di ruolo un dungeon crawl è uno degli scenari che possono verificarsi. Per Wikipedia è uno scenario in cui "gli eroi si fanno strada in un ambiente/dungeon labirintico, combattendo vari mostri, evitando trappole e risolvendo enigmi".

Stranger Things: Le anticipazioni della quinta stagione

Finora non sappiamo molto sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things visto che, come sempre, i fratelli Duffer e Netflix mantengono la massima segretezza. Sappiamo però che la quinta stagione ripartirà da un salto temporale (non si sa di quanto) e che, nonostante ciò, sarà molto incontinuità con la stagione precedente e "più simile alla parte 2 della stagione 4", come anticipato da Matt Duffer. Quanto dovremo aspettare per vedere i nuovi episodi? I Duffer hanno specificato che il divario tra stagione 4 e stagione 5 non dovrebbe essere così ampio come accaduto tra la stagione 3 e la 4 a causa delle numerose pause dovute alla pandemia. Al momento, tuttavia, non è possibile immaginare una data di uscita su Netflix. Ma per rimanere sempre aggiornati sulla serie, vi invitiamo a seguire il nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Stranger Things 5.