Buon Stranger Things Day con un video dietro le quinte dello spettacolo teatrale prequel

Stranger Things: The First Shadow andrà in scena al Phoenix Theatre di Londra dal 17 novembre e sarà a tutti gli effetti una origin story su Vecna/Henry Creel e la creazione del Sottosopra.

Se siete fan di Stranger Things dovreste sapere che proprio oggi, 6 novembre, ricorre lo Stranger Things Day. Si tratta di una giornata in cui i fan della serie Netflix creata dai fratelli Duffer possono condividere la loro passione e scoprire novità, anteprime e gadget in edizione limitata. La data non è scelta a caso, ovviamente, visto che proprio il 6 novembre 1983 è il giorno in cui nella serie scompare misteriosamente Will Byers (Noah Schnapp) e prende il via l'intera storia. Quest'anno, in occasione della ricorrenza, Netflix ha condiviso uno speciale video dietro le quinte di Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale che amplierà l'universo di Stranger Things raccontando una storia prequel: quella del giovane Henry Creel che, arrivato a Hawkins nel 1959, deve fare i conti con le ombre del suo passato prima diventare il soggetto numero 001 e il mostro Vecna che abbiamo conosciuto nella quarta stagione. Guardate qui sotto la featurette.

Stranger Things: The First Shadow, la trama dello spettacolo

In attesa della quinta e ultima stagione di Stranger Things (le cui riprese, lo ricordiamo, non sono ancora iniziate), Stranger Things: The First Shadow debutterà a Londra al Phoenix Theatre il prossimo 17 novembre e sarà in scena fino al 25 agosto 2024. Lo seettacolo è basato su una storia originale creata dai fratelli Duffer, adattato da Jack Thorne e Kate Trefry e diretto da Stephen Daldry e racconta delle storie inedite che traggono ispirazione dal passato e dalla mitologia della serie. È ambientato circa 25 anni prima degli eventi della serie e, come anticipato dagli stessi autori, "potrebbe contenere la chiave per comprendere il finale della storia" che vedremo nel capitolo finale.

Personaggi vecchi e nuovi

Nel video i creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer, il regista dello spettacolo Stephen Daldry e la sceneggiatrice Kate Trefry svelano cosa possiamo aspettarci da questo show pronto a portare l'universo della serie in una dimensione completamente nuova, pur rimanendo un racconto complementare della stessa. Stranger Things: The First Shadow sarà a tutti gli effetti una storia prequel ambientata nella Hawkins del 1959, l'anno in cui un giovane Jim Hopper non riesce a far partire la sua auto, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. In quel momento in città arriva il nuovo studente Henry Creel e la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile quando le ombre del passato sono ovunque.

Il cast dello spettacolo è composto da Shane Attwooll (Capo Hopper), Kemi Awoderu (Sue Anderson), Chase Brown (Lonnie Byers), Christopher Buckley ( Bob Newby), Ammar Duffus (Charles Sinclair), Gilles Geary (Ted Wheeler), Florence Guy (Karen Childress), Max Harwood (Alan Munson), Michael Jibson (Victor Creel), Oscar Lloyd (James Hopper Jr.), Louis McCartney (Henry Creel), Isabella Pappas (Joyce Maldonado), Matthew Pidgeon (Preside Newby), Calum Ross (Walter Henderson), Maisie Norma Seaton (Claudia Yount), Patrick Vaill (Dottor Brenner), Lauren Ward (Virginia Creel), Ella Karuna Williams (Patty Newby, interesse amoroso di Henry Creel) e Anika Boyle, Faith Delaney e Imogen Turner (che si alternano nel ruolo di Alice Creel); con Tricia Adele-Turner, Lauren Arney, Samuel Baxter, Reya-Nyomi Brown, Patricia Castro, Lydia Fraser, Isaac Gryn, Mark Hammersley, Benjamin Lafayette, Tom Peters, Kingdom Sibanda, Tiana Simone, Danny Sykes e Meesha Turner.