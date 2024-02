Stranger Things 5, Linda Hamilton: "Far parte della serie me l'ha rovinata"

News Serie TV

La star di Terminator Linda Hamilton interpreterà uno dei nuovi personaggi nella stagione finale di Stranger Things, ma l'attrice ha spiegato che essere già una grande fan dello show non è stata una cosa positiva.

Linda Hamilton è una delle aggiunte al cast più interessanti nella quinta e ultima stagione di Stranger Things. Il personaggio che le è stato affidato, ovviamente, è ancora avvolto dal mistero e, anche ora che le riprese del capitolo finale della serie dei fratelli Duffer sono finalmente iniziate, non può dire assolutamente nulla al riguardo. Tuttavia l'attrice, famosa per la sua interpretazione iconica in Terminator, parlando con US Weekly ha scherzato a proposito della sua partecipazione all'ultima stagione di Stranger Things dicendo che farne parte ha rovinato la sua esperienza come fan della serie.

Stranger Things 5: Ecco perché Linda Hamilton non la guarderà

Hamilton ha detto di essere da sempre una grande fan di Stranger Things e di essersi sentita quasi inadatta quando i fratelli Duffer le hanno offerto un ruolo nella stagione finale. "Ho guardato ogni stagione con gusto. Semplicemente adoro la serie. Quindi sento una specie di sindrome dell'impostore che mi porta a provare la sensazione di non essere adatta. È un intero mondo ambientato negli anni '80", ha spiegato l'attrice. Secondo lei, far parte del cast della serie le ha in qualche modo rovinato l'esperienza da fan. "Quando ti lasci coinvolgere da qualcosa, non ti ci vedi bene all'interno. Penso, in un certo senso, che recitare nella serie me l'abbia rovinata. Non guardo mai un progetto quando ne faccio parte. Vedermi all'interno di una storia, mi porterebbe completamente fuori dalla realtà. Quindi non guarderò la quinta stagione", ha aggiunto l'ex Sarah Connor.

Come finirà Stranger Things?

Le riprese della stagione finale di Stranger Things sono ufficialmente iniziate lo scorso 8 gennaio, ma non conosciamo ancora la data di uscita su Netflix. Neppure della trama si sa molto, sebbene i creatori abbiano promesso di chiudere tutte le storie e di spiegare nel dettaglio le origini del Sottosopra e altri misteri che fin dalla prima stagione circondano la storia. Linda Hamilton non sa come si concluderà la serie. "Ho fatto una videochiamata su Zoom con Ross e Matt Duffer e mi hanno parlato della forma del mio personaggio ma non della storia. Stanno molto attenti, quindi ancora non so come andrà a finire. Ci vuole molta disciplina a non sapere come andrà a a finire, ma serve per proteggere le cose da tutte le persone che vogliono saperlo", ha aggiunto l'attrice che comunque si è detta "entusiasta di farne parte" e ha assicurato che la stagione finale sarà "davvero bella".