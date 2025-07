Stranger Things 5: Il primo teaser trailer della stagione finale

News Serie TV

L'ultima battaglia ha inizio: il primo teaser trailer di Stranger Things 5 ci riporta nel cuore del Sottosopra. Il Volume 1 uscirà il 27 novembre 2025 su Netflix.

Dopo mesi di attesa, Netflix ha finalmente pubblicato il primo teaser trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Il video, anticipato ieri da un poster condiviso sui social di Netflix, è arrivato come promesso oggi, esattamente nove anni e un giorno dopo il debutto della serie, il 15 luglio 2016. Permette di dare uno sguardo a ciò che attende i protagonisti di Hawkins nel capitolo conclusivo della serie che ha appassionato spettatori di ogni parte del mondo.

Annucio Data: Stagione 5: Primo Trailer Italiano della Stagione Finale - HD

Stranger Things 5: Cosa ci aspetta nella stagione finale? La trama e tutte le anticipazioni

La quinta stagione di Stranger Things si preannuncia la più ambiziosa di tutte, tanto che i fratelli Duffer non si sono fatti problemi a definirla "epica". Dopo gli eventi tumultuosi della quarta stagione, in cui i giovani protagonisti hanno affrontato Vecna e scoperto nuovi segreti sul Sottosopra, dovranno ora fare i conti con una minaccia ancora più grande e oscura, che potrebbe mettere a rischio non solo Hawkins, ma il mondo intero.

Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale, che ci riporta all'autunno del 1987:

"Autunno del 1987. Hawkins è segnata dall'apertura delle faglie e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha imposto alla città una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti - l'intero gruppo - si uniscano, un'ultima volta"

Il teaser, pur senza svelare troppo, restituisce perfettamente questa atmosfera di imminente catastrofe. A rendere il tutto ancora più affascinante è il fatto che molte delle risposte che i fan attendono da anni stanno per arrivare. I fratelli Duffer, creatori della serie, hanno rivelato di aver scritto già durante la prima stagione un documento di 25 pagine per Netflix, contenente la mitologia del Sottosopra. Alcuni degli interrogativi principali rimasti in sospeso saranno finalmente affrontati in questa stagione.

Il cast

Il cast principale ritorna al completo: Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), Priah Ferguson (Erica), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen), Amybeth McNulty (Vickie). A questi si aggiungono le new entry Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton, che interpreterà Dr. Kay, in un ruolo ancora avvolto nel mistero.

La quinta stagione sarà suddivisa in tre volumi: il Volume 1 (episodi 1-4) uscirà il 27 novembre 2025, seguito dal Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre il gran finale (episodio 8) arriverà il 1° gennaio 2026. In Italia ciascuna parte sarà disponibile su Netflix a partire dalle 2:00 del mattino.