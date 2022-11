Stranger Things 5: Il primo copione dell'ultima stagione ha fatto commuovere i dirigenti Netflix

News Serie TV

I lavori dell'ultimo capitolo della serie più popolare di sempre su Netflix vanno a gonfie vele, i fratelli Duffer: "Sarà il culmine di tutto".

Matt e Ross Duffer, i creatori di Stranger Things, hanno partecipato a un evento per la stampa a Los Angeles insieme al produttore esecutivo Shawn Levy e ad alcuni membri del cast della serie e hanno aggiornato i fan sullo stato dei lavori dell'attesissima quinta stagione, che sarà anche l'ultima. Gli sceneggiatori sono sembrati soddisfatti di quanto fatto finora, soprattutto perché - come hanno raccontato - le prime sceneggiature dei nuovi episodi hanno fatto addirittura piangere i dirigenti di Netflix. "Mi è sembrato un buon segno. Le uniche altre volte in cui li avevo visti piangere erano impegnati in riunioni sul bilancio", ha scherzato Matt Duffer.

Stranger Things 5: A che punto sono i lavori della quinta stagione

Ross Duffer ha detto che hanno consegnato il primo copione un paio di settimane fa e che i lavori dell'ultima stagione vanno a gonfie vele, anche perché ora ci sono una maggiore consapevolezza e un piano ben preciso da seguire, deciso già da tempo. “Ricordo che nella prima stagione eravamo semplicemente stupiti dal fatto che Netflix ci permettesse di fare la serie, ma già nella seconda, con gli sceneggiatori, abbiamo sviluppato un piano generale e una backstory per tutto. E ci siamo assicurati che, con il Sottosopra e tutto il resto, le cose avessero un senso", ha detto il creatore. Molti dei punti fermi pianificati tempo fa sono stati poi rivelati nella quarta stagione. "Ma c'è ancora molto da spiegare. Sia per quanto riguarda il soprannaturale che sui personaggi. La maggior parte è ancora in vita ed è importante chiudere gli archi narrativi di tutti", ha aggiunto Ross Duffer.

Pianti e speranze in attesa del finale

Matt Duffer ha detto che al momento sono pochissime le persone che sanno come andrà a finire Stranger Things. Ma il fatto che i dirigenti Neflix si siano commossi leggendo solo poche pagine del copione è sicuramente un buon segno. "Erano lacrime diverse", ha scherzato il produttore Shawn Levy, che ha aggiunto: "Come testimone, essendo stato in quella stanza per due ore e dopo aver letto questo primo copione, sono paralizzato dalla paura di rovinare qualsiasi cosa. Ma dirò una cosa. Anche anche se lo show è diventato così famoso e i personaggi sono diventati così iconici e c'è così tanto sugli anni '80, sul soprannaturale e su cose del genere, è una storia che tratta di queste persone, di questi personaggi. La quinta stagione si sta già occupando delle storie dei personaggi, perché questa è sempre stata la linfa vitale di Stranger Things".

La quinta stagione sarà "il culmine di tutte le stagioni"

A quanto pare nella stagione finale di Stranger Things ci saranno tutti gli elementi che hanno fatto il successo di questa serie (gli anni '80, l'horror e le influenze della cultura pop). Anzi, in qualche modo il capitolo finale sarà "il culmine di tutte le stagioni", ha detto Ross Duffer. "Prenderà un po' da tutte le stagioni precedenti ma, mentre prima ogni stagione era distinta dalle altre, questa sarà in continuità con la quarta, quella con il grande mostro [Vecna ndr.] e che era più un horror psicologico", ha spiegato. Per vederla, bisognerà aspettare fino al 2024 visto che le riprese non inizieranno prima della prossima primavera.