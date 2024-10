Stranger Things 5: I fratelli Duffer vogliono evitare a tutti i costi il paragone con il finale de Il Trono di Spade

News Serie TV

Uno dei montatori della serie Netflix, Dean Zimmerman, ha svelato che Ross e Matt Duffer sono stati molto attenti affinché la conclusione di Stranger Things non venga paragonata a quella - deludente per molti spettatori - de Il Trono di Spade: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Le riprese dell'attesissima stagione finale di Stranger Things si avviano ormai verso la conclusione e tutto ciò in cui i fan della serie soprannaturale sperano è che l'attesa per il gran finale venga ripagata con un ultimo atto soddisfacente. Il capitolo conclusivo, che già in molti hanno descritto come il più grande e impegnativo di tutti e paragonato a un blockbuster hollwoodiano, arriverà nel corso del 2025 su Netflix (una data d'uscita precisa non è stata ancora fissata). Ma gli appassionati sono sempre alla ricerca di anticipazioni e rivelazioni dal set. L'ultima arriva dal montatore della serie, il premio Emmy Dean Zimmerman. Quest'ultimo, parlando con Screen Rant, ha raccontato che gli ideatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer hanno lavorato alla stagione finale stando molto attenti a evitare i paragoni con Il Trono di Spade, la cui conclusione - come sappiamo - ha lasciato scontenti molti fan.

Il finale di Stranger Things non dovrà essere come quello de Il Trono di Spade

Zimmerman ha elogiato il lavoro degli showrunner sottolineando come sia davvero difficile creare un finale che possa piacere a tutti. Tuttavia - ha detto - i due autori hanno fatto di tutti per non trovarsi nella situazione scomoda che, ormai cinque anni fa, hanno affrontato gli showrunner de Il Trono di Spade accusati di aver confezionato un finale frettoloso e che non ha reso giustizia ai personaggi. Queste le parole del montatore:

Stranger Things è in pieno svolgimento ed è più grande di quanto chiunque possa mai immaginare. Ogni stagione ho pensato che non potesse diventare più grande, e sono stato sempre smentito. Mi lascia sempre perplesso quanto siano incredibilmente geniali i fratelli Duffer [nell'inventare] nuovi e folli modi per farlo. La loro intera missione è di mettere un punto in questa stagione finale dove, in modo controverso, molte persone dicono che Il Trono di Spade non lo ha fatto; non vogliono questo, e non si accontenteranno di niente che non sia la perfezione. Quindi posso assicurarvi che non rimarrete delusi, e posso sicuramente assicurarvi che avrete più o meno la stessa quantità, forse un po' di più, di contenuti rispetto a quelli che abbiamo avuto nella stagione 4.

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci

Nella stagione finale, fa sapere Netflix nella sinossi ufficiale, "le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre". Le dichiarazioni del montatore ci fanno ben sperare e ci danno fiducia nel fatto che tutte le domande (sull'origine del Sottosopra, su Vecna, Undici e gli altri personaggi) troveranno una risposta negli episodi conclusivi. Dalla anticipazioni trapelate finora dal set e dalle dichiarazioni dei creatori, sappiamo che gli 8 episodi finali saranno molto lunghi ed elaborati; "praticamente 8 film", aveva anticipato l'interprete di Robin Maya Hawk qualche mese fa facendo eco alle dichiarazioni de regista Shawn Levy il quale aveva paragonato la stagione finale a una "grande narrazione cinematografica". Torneranno tutti i protagonisti già noti e ci saranno anche alcune new entry, come la star di Terminator Linda Hamilton in un ruolo ancora top secret.