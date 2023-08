Stranger Things 5: Ecco quale personaggio si prenderà la scena nella stagione finale

News Serie TV

In attesa che la produzione riparta mentre gli sceneggiatori e gli attori di Hollywood sono in sciopero, il co-ideatore Ross Duffer parla di cosa ci aspetta nella quinta e ultima stagione.

La strada verso la quinta e ultima stagione di Stranger Things è lunga. Molto lunga se consideriamo che gli scioperi di Hollywood in corso ormai da oltre tre mesi ritarderanno ancora di più il suo arrivo su Netflix. Ma, almeno, sappiamo a grandi linee cosa dobbiamo aspettarci. Tanto per iniziare, uno scontro epico tra Undici e Uno. Inoltre, come ha rivelato il co-ideatore Ross Duffer, una rinnovata centralità di Will Byers, riportando così la serie al punto di partenza, quando il personaggio di Noah Schnapp sparì misteriosamente finendo nel Sottosopra, dando inizio alla storia.

Stranger Things 5: Will sarà un personaggio centrale

"Will sarà di nuovo al centro della scena nella quinta stagione" ha detto Duffer a Variety, come parte di un articolo che rivela come il coming out del personaggio abbia aiutato il suo interprete, Noah Schnapp, a fare lo stesso. "Questo arco emotivo per lui sarà ciò che, si spera, unirà l'intera serie. Will è abituato a essere quello piccolo, quello introverso, quello da proteggere. Perciò, parte del suo viaggio, non è solo la sessualità - è Will che prende consapevolezza di sé come giovane uomo".

Nella stessa intervista, condotta prima degli scioperi, Schnapp ha riconosciuto che le battaglie che il suo personaggio ha dovuto affrontare riguardo alla propria sessualità hanno avuto un impatto sul suo coming out. "Nel momento in cui ho abbracciato completamente il fatto che Will fosse gay, la velocità verso l'accettarlo per me stesso è stata semplicemente esponenziale", ha detto l'attore. "Sarei in un posto completamente diverso se non avessi avuto Will da interpretare, abbracciare e ad aiutarmi ad accettare me stesso. Penso che se non avessi mai interpretato quel personaggio, probabilmente non sarei ancora dichiarato".

All'inizio dell'anno, uscendo allo scoperto tramite un video condiviso sui social network, Schnapp aveva scritto nella didascalia: "Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che sono gay dopo essere stato spaventato nell'armadio per 18 anni, tutto quello che hanno detto è stato 'Lo sappiamo'". E aveva aggiunto: "Immagino di essere simile a Will più di quanto pensassi".