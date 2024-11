Stranger Things 5 destinata solo a un pubblico adulto, Netflix cambia la classificazione della serie

News Serie TV

Non più TV-14 ma TV-MA, cioè per un pubblico adulto che in Italia significa spettatori maggiori di 16 anni: in attesa della quinta stagione, Netflix modifica la classificazione di pubblico per Stranger Things. Sono in arrivo scene più violente ed esplicite?

Un piccolo ma importante cambiamento nella classificazione del pubblico a cui sarà destinata la quinta stagione di Stranger Things suggerisce che la stagione finale della serie di successo di Netflix includerà contenuti forti. Netflix ha da poco modificato il rating con cui indica la fascia d'età adatta alla visione della serie: prima il titolo era TV-14 (cioè destinato a un pubblico dai 14 anni in su), adesso l'indicazione è TV-MA (che significa Mature Audience Only, per un pubblico maturo, e in Italia corrisponde alla classificazione +16, cioè adatto a un pubblico dai 16 anni in su). Tutto fa pensare, quindi, che i prossimi episodi - in arrivo nel 2025 - andranno in una direzione più oscura e includeranno temi forti come violenza, droghe, linguaggio esplicito o atti sessuali.

Stranger Things 5 sarà più violenta? Cosa dobbiamo aspettarci

Sulla pagina di Netflix dedicata a Stranger Things ora vediamo l'indicazione 16+ (negli Stati Uniti TV-MA), la classificazione riservata a quelle produzioni che mostrano scene di violenza o presentano linguaggio esplicito. Già in passato la serie dei fratelli Duffer ha abbracciato il suo lato horror mostrandoci sequenze piuttosto crude e brutali, come quella del massacro nel laboratorio di Hawkins a opera di Vecna (Jamie Campbell Bower) che aveva risparmiato solo Undici (Millie Bobby Brown) o quella in cui perde la vita Eddie Munson (Joseph Quinn) attaccato dai demopipistrelli del Sottosopra. Ma, a quanto pare, ci troveremo di fronte a scene più cruente di queste.

Questa nuova indicazione ci fa pensare che nella quinta stagione nessun personaggio sarà al sicuro e, probabilmente, tutti saranno protagonisti di scene potenzialmente raccapriccianti. Al pubblico verrà richiesto, quindi, un po' di stomaco in più per tollerare scene decisamente più dark.

La trama della stagione finale

La breve sinossi ufficiale della quinta stagione di Stranger Things diffusa da Netflix recita: "Nella stagione finale le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre". Nulla si sa sui dettagli della trama ma, volendo dar credito alle dichiarazioni fatte negli ultimi mesi da diversi addetti ai lavori, possiamo dire che la stagione finale sarà la più grande ed elaborata di sempre. Il regista Shawn Levy l'ha paragonata a un grande blockbuster hollywoodiano e il cast ha riferito di aver pianto a dirotto leggendo l'ultima sceneggiatura. I fratelli Duffer, inoltre, hanno definito il finale "il miglior episodio che abbiamo mai fatto".