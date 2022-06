Stranger Things 4: Undici affronta Vecna nel poster ufficiale del Volume 2

News Serie TV

Gli ultimi due episodi della quarta stagione arriveranno in streaming su Netflix questo venerdì, 1° luglio.

Nel caso non si fosse ancora capito dal trailer del Volume 2 di Stranger Things 4, nel gran finale della quarta stagione - atteso in streaming su Netflix venerdì 1° luglio - Undici e il super cattivo Vecna si sfideranno senza esclusione di colpi. Lo suggerisce anche il nuovo poster ufficiale del Volume 2, che vedete qui in basso.

Stranger Things 4: Il Volume 2 e l'inizio della fine

"L'inizio della fine è vicino. Ci vediamo venerdì", si legge sulla pagina Twitter ufficiale della serie che ha condiviso la nuova immagine. Nell'illustrazione vediamo Undici (Milly Bobby Brown) e il terrificante mostro Vecna faccia a faccia, pronti allo scontro finale. Ricorderete che nel Volume 1 della quarta stagione abbiamo conosciuto questa entità malvagia, rivelatasi poi un abitante del Sottosopra in grado di lanciare maledizioni sui giovani più fragili e portarli alla morte. In seguito abbiamo scoperto che, un tempo, Vecna era un ragazzo di nome Henry Creel dotato di capacità psicocinetiche che hanno attirato l'attenzione del dottor Martin Brenner. È così diventato il primo soggetto sperimentale del laboratorio di Hawkins, denominato 001 (Jamie Campbell Bower) e tenuto prigioniero per anni. Fino a quando, nel finale del Volume 1, la giovane Undici lo ha imprigionato nel Sottosopra e fatto diventare l'orribile mostro che nel 1986 terrorizza Hawkins.

Undici perderà la vita?

La resa dei conti tra Undici e Vecna si prospetta molto pericolosa, soprattutto perché quest'ultimo sembra determinato a uscire dal Sottosopra e scagliare la sua vendetta su Undici, sui suoi amici e sull'intera cittadina di Hawkins. Per fortuna, grazie al progetto Nina, Undici ha recuperato i suoi poteri e sarà pronta a lottare per se stessa e per o suoi amici. Questo significa che si sacrificherà per un bene superiore e sarà disposta a perdere la vita? È questa un'incognita che nelle ultime settimane ha tormentato i fan della serie e che, speriamo, verrà risolta negli ultimi lunghi e intensi episodi in arrivo venerdì.