Stranger Things 4 spoilerata dal Monopoly e i fratelli Duffer si infuriano

News Serie TV

Alcune foto di una nuova edizione del popolare gioco da tavolo dedicato alla serie sono trapelate online prima dell'uscita della quarta stagione: peccato svelino importantissime anticipazioni.

Dopo mesi e mesi di sforzi per girare Stranger Things nella segretezza assoluta, a pochi giorni dall'uscita della quarta stagione questa non ci voleva proprio: alcune importanti anticipazioni (per non dire veri e propri spoiler sui nuovi episodi) sono trapelate online per colpa del Monopoly. Vi spieghiamo meglio: da alcuni giorni hanno iniziato a circolare sul web le foto di alcune carte di una nuova versione del famoso gioco da tavolo che, di fatto, rivelano risvolti essenziali della trama della nuova stagione. The Hollywood Reporter e altre testate americane parlano di un "crollo totale" subito da Matt e Ross Duffer, i creatori della serie, dopo "l'incidente".

Stranger Things 4 e gli spoiler del Monopoly

Naturalmente noi non vi mostreremo le foto "incriminate", ma possiamo assicurarvi che rivelano importanti eventi che vedremo, dal prossimo 27 maggio, nella quarta stagione della serie. Secondo THR, in casa Netflix sarebbe rimasti sconvolti per l'accaduto, ma i più dispiaciuti sarebbero i fratelli Duffer che pure avevano collaborato con la casa di produzione del gioco ricevendo una promessa di segreto assoluto sulle storie fino all'uscita degli episodi.

Come sia stato possibile questo leak è cosa ancora da accertare. Su Reddit gli utenti hanno cercato di ricostruire i fatti e sono arrivati alla conclusione che il gioco sia stato acquistato legalmente presso "un rivenditore riconosciuto a livello nazionale da un onesto consumatore". Ma, la verità, è che questa versione del Monopoly non dovrebbe essere già sul mercato. Una fonte vicina a Netflix ha notato come Stranger Things sia lo show che ha prodotto la più grande quantità di gadget e merchandising, tanto che è stato difficile controllare ogni cosa. "Abbiamo imparato la lezione e mi aspetto che ci sia più coesione in vista della quinta stagione", ha detto la fonte a The Hollywood Reporter.

La trama di Stranger Things 4

Netflix, fino a questo momento, si è limitata a svelare la trama ufficiale e poco altro sulla quarta stagione di Stranger Things. La sinossi ufficiale recita: "Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra".

L'appuntamento con i nuovi episodi di Stranger Things è per il 27 maggio in streaming su Netflix. Per la seconda parte di stagione, tuttavia, dovremo attendere il 1° luglio.