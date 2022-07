Stranger Things 4, pronti per il gran finale? Il riassunto prima di iniziare la maratona

News Serie TV

Gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things sono disponibili su Netflix: vi ricordate dove eravamo rimasti? Ecco tutti i dettagli da tenere a mente durante la visione.

Quello che sembrava un lunghissimo mese di attesa tra il rilascio del Volume 1 della quarta stagione di Stranger Things e l'arrivo del Volume 2, da oggi su Netflix, è passato di corsa tra teorie, rewatch e speculazioni sugli ultimi due episodi, i più esplosivi. Finalmente oggi sono disponibili gli episodi 8 e 9 ma per vederli vi consigliamo di prendetevi del tempo, visto che durano rispettivamente 1 ora e 25 minuti e 2 ore e 30. Se volete arrivare preparati e fare un ripasso prima di iniziare la maratona, ecco un riassunto degli episodi precedenti, con tutti i punti salienti da ricordare.

Stranger Things 4: Dove eravamo rimasti? Le cose da ricordare

Negli ultimi due episodi di Stranger Things 4 andrà in scena lo scontro finale tra Undici e Vecna, il terribile mostro del Sottosopra che nel Volume 1 ha terrorizzato Hawkins lanciando maledizioni sui giovani più fragili fino a portarli alla morte. Come verrà sconfitta questa nuova minaccia soprannaturale, la più pericolosa tra quelle viste finora nella serie? Ecco le cose da tenere a mente.

Chi è Vecna e dove ritroviamo Undici

Avevamo scoperto che, un tempo, Vecna era un ragazzo di nome Henry Creel dotato di capacità psicocinetiche che avevano attirato l'attenzione del dottor Martin Brenner. Era così diventato il primo soggetto sperimentale del laboratorio di Hawkins, denominato 001 (Jamie Campbell Bower) e tenuto prigioniero per anni. Fino a quando, nel finale del Volume 1, avevamo visto in un ricordo la giovane Undici che lo imprigionava nel Sottosopra e lo faceva diventare l'orribile mostro che conosciamo. Nei nuovi episodi ritroviamo Undici nel laboratorio segreto in Nevada dove si era recata nel tentativo di riacquistare i suoi poteri (e i suoi ricordi) grazie al progetto NINA, un serbatoio di galleggiamento e aiuto psichico. Con le sue capacità soprannaturali riacquistate, di cosa sarà capace?

Nancy intrappolata nel Sottosopra

Intanto, avevamo lasciato Nancy nelle grinfie di Vecna, mentre stava per essere l'ennesima vittima della sua maledizione. Intrappolata nel Sottosopra, aveva anche lei appreso tutta la verità sul passato di Henry Creel, il figlio di Victor Creel a cui aveva fatto visita nel tentativo di scoprire di più sugli omicidi che negli anni '50 si erano verificati a Creel House. Il resto del gruppo (Steve, Eddie, Robin, Dustin, Max, Lucas ed Erica) si trovava ad Hawkins e Eddie era ancora braccato da Jason, il liceale che lo riteneva responsabile della morte della sua fidanzata Chrissy.

Mike, Will, Jonathan, Suzie e Argyle a Salt Lake City

Mike, Will, Jonathan, Suzie e Argyle si erano recati a Salt Lake City a casa della fidanzata di Dustin, la cervellona Suzie. A lei avevano chiesto di riuscire a localizzare la struttura della NINA, in modo da capire dove si trovasse Undici e aiutarla. Erano così partiti alla volta del Nevada in un nuovo viaggio on the road.

Hopper, Joyce e Murray in Russia

Infine, Joyce e Murray erano riusciti a salvare Hopper, prigioniero in Russia. Completamente ignari della minaccia Vecna e di quello che i ragazzi stavano affrontando sia a Hawkins che in California e in Nevada, Joyce e Murray si erano riuniti con Hopper dopo che quest'ultimo era riuscito a sconfiggere un demogorgone usato come arma dai russi. Adesso sarà interessante notare come questa storyline si collegherà alle altre e in che modo Hopper e Joyce potranno dare il loro contributo durante la battaglia finale.

