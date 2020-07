Stranger Things 4 ospiterà la star di Agents of S.H.I.E.L.D. Joel Stoffer

News Serie TV

L'attore ha detto di essere stato contattato per un ruolo misterioso ma la produzione della serie Netflix è ancora ferma a causa dell'emergenza Coronavirus.

È conosciuto soprattutto per il ruolo di Enoch in Agents of S.H.I.E.L.D., ma pare proprio che nel futuro di Joel Stoffer ci sarà qualche mistero direttemente da... Il Sottosopra! L'attore ha rivelato infatti che avrà un ruolo nella quarta stagione di Stranger Things. Molti dettagli sono ovviamente ancora top secret ma ecco quello che è stato in grado di anticipare.

Joel Stoffer coinvolto in Stranger Things 4

Intervistato da ComicBook.com, Stoffer ha rivelato di essere stato contattato per apparire nei nuovi episodi della serie dei fratelli Duffer ma di non sapere ancora molto sul personaggio che interpreterà. "Non ho ancora girato nulla. E non mi aspetto che diventi un impegno a lungo termine ma di certo arriverà. Mi hanno contatto e andrò in Georgia, ad Atlanta, per girare non appena la produzione riprenderà", ha spiegato l'attore. Sfortunatamente, non si sa ancora quando si potrà tornare sul set di Stranger Things (secondo indiscrezioni, comunque, non prima di settembre). "Non hanno ancora pianificato un piano di lavoro", ha confermato Stoffer.

Il ruolo misterioso di Joel Stoffer

A chi gli ha chiesto se sapesse qualcosa in più sul ruolo che gli è stato affidato o gli attori con cui lavorerà, Stoffer ha risposto di non sapere nulla. "Mi hanno inviato le pagine dell mia scena qualche mese fa e basta. Nella mia scena non ho riconosciuto nessuno degli attori. Non so nemmeno se ho altre scene oltre quella. Credo di si, ma davvero non lo so. Sapete tanto quanto me", ha detto. I creatori della serie, d'altronde, avevano anticipato che nella quarta stagione ci sarebbero state diverse guest star interessanti e una di queste potrebbe proprio essere Stoffer.

