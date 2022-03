Stranger Things 4 introdurrà i viaggi nel tempo? La teoria supportata dalle nuove foto

News Serie TV

Le prime immagini della quarta stagione di Stranger Things diffuse da Netflix hanno alimentato un'interessante ipotesi che i fan della serie mistery sostengono da un po': nei nuovi episodi si viaggerà nel tempo?

Ieri Netflix ha diffuso le prime foto tratte dalla quarta stagione di Stranger Things che arriverà in streaming divisa in due parti rispettivamente il 27 maggio e il 1° luglio. In poche ore sul web i fan della serie hanno iniziato a commentare le immagini prestando attenzione anche ai più piccoli particolari alla scoperta di anticipazioni e indizi sulla trama dei prossimi episodi. In particolare sta prendendo piede in queste ore una famosa teoria per cui si pensa che nella quarta stagione di Stranger Things i protagonisti riusciranno a viaggiare nel tempo. A supporto dell'ipotesi c'è una foto in particolare che mostra Robin e Nancy (Maya Hawke e Natalia Dyer) in abiti rétro, precisamente anni '50. Cosa dobbiamo aspettarci? Ecco tutti gli indizi.

Le location della quarta stagione

Come sappiamo, la quarta stagione di Stranger Things sarà ambientata in 4 location principali: Russia, California, Creel House e il laboratorio di Hawkins. I protagonisti, almeno all'inizio, saranno divisi. In Russia ritroveremo lo sceriffo Hopper (David Harbour) e Joyce (Winona Ryder) andata a cercarlo insieme al giornalista Murray Bauman (Brett Gelman); in California, dove la famiglia Byers si era trasferita alla fine della scorsa stagione, ci saranno Undici, Will, Jonathan e Mike (forse in visita a Undici?); Creel House è una casa spettrale abitata un tempo da Victor Creel, un uomo disturbato che negli anni '50 era stato responsabile di un raccapricciante omicidio. In questa dimora antica troveremo a curiosare Dustin, Lucas, Max insieme ai più grandi Nancy Steve e Robin. Torneremo, infine, nel laboratorio di Hawkins dove Undici era stata sottoposta a terribili esperimenti da bambina.

Stranger Things 4: Gli indizi che fanno pensare ai viaggi nel tempo

A ognuna delle location citate sopra sono stati dedicati 4 teaser trailer diffusi nei mesi scorsi. E proprio in due di questi teaser, che vi riproponiamo qui in basso, i fan credono di aver trovato degli indizi che ci fanno pensare a dei viaggi nel tempo (oltre al fatto che, sempre secondo i fan, volendo onorare la tradizione dei film e delle serie anni '80 come Ritorno al futuro e Terminator, Stranger Things avrebbe preso presto questa strada a prescindere). Il primo dettaglio che alluderebbe a un viaggio nel tempo è proprio il laboratorio di Hawkins utilizzato in passato per gli esperimenti: nel teaser lo vediamo com'era in passato ma poi vediamo anche un primo piano della Undici del presente terrorizzata. Inoltre, l'attenzione dei fan si è concentrata su un orologio a pendolo che segna le 3 in punto.

Un orologio simile si vede anche nella soffitta abbandonata di Creel House, sempre puntato sulle 3: in questo teaser vediamo prima la casa nel passato, con gli inquilini degli anni '50 che assistono a strani fenomeni, e poi i giovani amici che nel presente visitano la dimora spettrale. Alla fine, la stanza dove è presente l'orologio si trasforma nel Sottosopra. Molti hanno pensato che Creel House sia stata un portale per il Sottosopra nel passato (come poi sappiamo che, qualche anno dopo, è stato il laboratorio) e che l'orologio a pendolo sia l'elemento effettivo che permette di spostarsi nel tempo.

Secondo altri, inoltre, Hopper sarebbe sopravvissuto all'esplosione del finale della stagione 3 di Stranger Things proprio grazie a un improvviso viaggio nel tempo. O Undici potrebbe riappropriarsi dei suoi poteri andando indietro nel tempo e tornando al laboratorio. Insomma, la teoria del viaggio nel tempo spiegherebbe molti dei dettagli su cui i teaser si soffermano senza approfondire.

La foto di Robin e Nancy: Perché quegli abiti? La teoria si rafforza

La foto con Robin e Nancy (che vi riproponiamo qui in basso) le immortala mentre si trovano al Pennhurst Mental Hospital, molto probabilmente in visita proprio a Victor Creel. Indossano abiti anni '50 e sfoggiano pettinature altrettanto desuete per gli anni '80, dettagli che farebbero pensare a un loro viaggio nel tempo. Secondo alcuni, le due ragazze torneranno indietro negli anni '50 per cercare qualche risposta da Victor Creel (l'uomo che forse, 30 anni prima, aveva scoperto per primo il Sottosopra). Nulla vieta che anche nel presente Creel sia ancora vivo e che Nancy e Robin si trovino all'ospedale nel presente, semplicemente con un travestimento anni '50. Ma se potessero muoversi avanti e indietro nel tempo non sarebbe più suggestivo? Ne sono certi i fan.

Cosa ne pensano i fratelli Duffer

È curioso che proprio recentemente i creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, abbiano parlato della grande immaginazione dei fan elogiandoli per il loro acume. Intervenuti durante un episodio del podcast Netflix Present Company With Krista Smith, hanno elogiato alcune teorie avanzate dai fan affermando: "Siamo costantemente impressionati da quanto siano acuti i fan e dalla velocità con cui sono in grado di mettere insieme qualcosa con pochissime informazioni".