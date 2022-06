Stranger Things 4: Il mostro Vecna è ispirato a un famoso cattivo de Il Trono di Spade

News Serie TV

La creatura mostruosa della quarta stagione di Stranger Things vi sembra familiare? Tutto normale: è stato creato dal re del trucco prostetico Barrie Gower, lo stesso che ha ideato il Re della Notte di Game of Thrones.

Nelle prime tre stagioni di Stranger Things abbiamo conosciuto mostri diventati già iconici, dagli affamati Demogorgoni al gigantesco Mind Flyer. La quarta stagione, però, ha introdotto una nuova creature ben più terrificante, perché dall'aspetto umanoide. Parliamo di colui che i protagonisti hanno ribattezzato Vecna, un "mago oscuro" che perseguita e poi uccide gli adolescenti tormentati facendo leva sulle loro paure e sui loro traumi. Come sa chi ha visto i 7 episodi che compongono il Volume 1 della quarta stagione - fermatevi qui per non inciampare in spoiler - la terrificante creatura è interpretata da Jamie Campbell Bower, attore che invece in forma umana veste i panni di Henry Creel, un ex bambino con doti speciali entrato per primo nel programma messo a punto dal dottor Martin Brenner. Vecna è stato costruito per il 95% con protesi e trucco e solo per il restante 5% è fatto di effetti speciali aggiunti in post-produzione. Il merito è di BGFX, un'azienda di trucco prostetico guidata da Barrie Gower, un vergo mago del trucco prostetico a Hollywood. Proprio Gower ha creato un'altra delle creature più terrificanti del piccolo schermo, almeno negli ultimi anni: il terribile Re della Notte, il capo degli Estranei ne Il Trono di Spade. Ecco perché Vecna si ispira, almeno in parte, proprio a quest'ultimo.

Come è nato Vecna

Variety ci fa sapere che i fratelli Duffer, creatori di Stranger Things, hanno contattato Gower già nel 2019, proprio perché erano grandi fan del suo lavoro ne Il Trono di Spade e stavano cercando di creare un cattivo simile nella quarta stagione della serie. "Con la quarta stagione, stavano cercando un nuovo, grande iconico cattivo", ha raccontato Gower. "Hanno deciso che volevano la loro versione del Re della Notte, una figura iconica, e hanno pensato 'Beh, perché non contattiamo i ragazzi che hanno creato il Re della Notte?'". Il design di Vecna ​​è stato ideato dall'illustratore senior della serie Michael Maher Jr., che ha fornito a Gower e al suo team la concept art su cui basare le protesi.

Foto: Netflix via Variety

Ma il Re della Notte non è, ovviamente, l'unico riferimento da cui ha tratto ispirazione. L'aspetto bruciato e simile a un cadavere di Vecna è ispirato all'iconico Freddy Kruger, visto che la saga horror di Nightmare è uno dei riferimenti più importanti di questa stagione. Secondo Gower, i Duffer erano irremovibili sul fatto che, a differenza dei Demogorgoni o dei Mind Flayer delle stagioni passate, il personaggio fosse creato quasi interamente tramite effetti pratici, affinché sembrasse molto più umano e incutesse più terrore.

La pazienza di Jamie Campbell Bower

Sempre a Variety, Barrie Gower ha svelato per filo e per segno il processo che ha portato Jamie Campbell Bower nei panni di Vecna. Dopo aver scolpito la figura intera di Vecna, il costume è stato diviso in 25 pezzi diversi da applicare sul capo e sul corpo di Jamie Campbell Bower. Si iniziava verso le 2 o le 3 del mattino e, soltanto per completare l'applicazione delle protesi, ci volevano dalle 6 alle 8 ore. Poco prima delle riprese, poi, un team di truccatori copriva di gel lucido l'intera figura, in modo da dare a Vecna un aspetto gelatinoso che ricordasse le altre creature del Sottosopra. A riprese terminate, tutto ciò che ha dovuto fare il team del CGI è stato animare il movimento delle vene lungo il corpo di Vecna e rimuovere il naso e gli occhi dell'attore dalla scena.