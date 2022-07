Stranger Things 4, i Metallica commentano la scena con Master of Puppets: "Onorati e sbalorditi"

News Serie TV

La band heavy metal ha decisamente approvato l'iconico assolo di Eddie Munson sui tetti del Sottosopra: ecco la loro reazione.

Dopo quella di Kate Bush, Stranger Things ha incassato l'approvazione anche dei Metallica. La band heavy metal composta da James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha commentato con favore una scena del finale della quarta stagione - diventata già iconica - in cui a essere protagonista è una loro canzone, Master of Puppets. I musicisti, tramite la pagina Instagram ufficiale della band, si sono detti "sbalorditi" per come il brano è stato inserito nella colonna sonora e, soprattutto, nella trama del gran finale aggiungendo che per loro è stato "un onore incredibile essere una parte così importante del viaggio di Eddie".

Stranger Things 4 e l'epica esibizione di Eddie: Il commento dei Metallica

La scena in questione, ambientata nel Sottosopra, - SPOILER - vede il metallaro Eddie (Joseph Quinn) e Dustin (Gaten Matarazzo) fare da esca per distrarre la legione di demo-pipistretti di Vecna, in modo da permettere a Nancy, Steve e Robin di introdursi a Creel House nella tana del mostro. Eddie sale su un tetto con la sua fidata chitarra e si esibisce sulle note di Master of Puppets, brano dei Metallica uscito nel 1986, attirando con successo i pipistrelli.

I Metallica non hanno nascosto l'entusiasmo dopo aver visto quella scena. "Il modo in cui i fratelli Duffer hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di un livello superiore, quindi eravamo entusiasti che non solo includessero Master of Puppets nello show, ma anche che intorno al brano fosse costruita una scena così fondamentale" si legge nel post della band. "Siamo stati tutti ansiosi di vedere il risultato finale e quando l'abbiamo fatto siamo rimasti completamente sbalorditi. È tutto così estremamente ben fatto, al punto che alcune persone sono state in grado di indovinare la canzone solo vedendo alcuni secondi delle mani di Joseph Quinn nel trailer!! Che figata pazzesca è? È un onore incredibile essere una parte così importante del viaggio di Eddie e stare ancora una volta in compagnia di tutti gli altri straordinari artisti presenti nella colonna sonora della serie", si conclude il post.

I retroscena e il commento di Joseph Quinn

Joseph Quinn ha svelato a EW che non è stato lui a registrare i riff di chitarra ma che ha comunque imparato a suonarli e quindi le dita che vediamo battere sui tasti della chitarra sono proprio le sue. È curioso, però, che a registrarli sia stato il figlio del bassista della band Robert Trujillo, il diciassettenne Tye Trujillo. A rivelarlo è stato lo stesso Robert che su Instagram ha scritto: "Questo è il mio ragazzo! Sono orgoglioso di te Tye!". Intanto, Master of Puppets - proprio come aveva fatto Running Up That Hill di Kate Bush dopo l'uscita del Volume 1 - ha scalato le classifiche musicali e ora si trova al secondo posto dei brani più ascoltati su Apple Music dopo quello di Bush. Gli anni '80 non sono mai stati così cool, grazie a Stranger Things.