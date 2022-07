Stranger Things 4: I fratelli Duffer stavano per far morire [SPOILER] ma ci hanno ripensato

News Serie TV

Il bilancio delle vittime nel finale della quarta stagione di Stranger Things sarebbe stato più pesante se non avessero cambiato idea, rivelano gli ideatori.

Attenzione: L'articolo contiene SPOILER sulla quarta stagione di Stranger Things, non continuate a leggere se non l'avete vista per intero.

Dopo aver visto il finale di Stranger Things 4 molti fan sono rimasti sorpresi perché - nonostante le previsioni assai catastrofiche - alla fine nessuno dei personaggi principali è morto. Ad avere la peggio è stato Eddie Munson (Joseph Quinn), un personaggio secondario introdotto solo nella quarta stagione, che si è sacrificato per gli amici offrendosi in pasto ai diabolici pipistrelli di Vecna nel Sottosopra. Max (Sadie Sink) è stata molto vicina alla morte (anzi, come ci viene spiegato alla fine dell'episodio 9, è morta per qualche minuto), ma è stata salvata da Undici (Millie Bobby Brown), la quale ha dato sfoggio di un nuovo interessante potere. Come sappiamo, dopo lo scontro con Vecna è rimasta però in coma, senza vista e con diverse ossa fratturate. Oggi, però, scopriamo che per lei le cose sarebbero potute andare diversamente e che sarebbe dovuta morire, se solo gli autori non avessero cambiato idea. Hanno svelato l'interessante retroscena proprio i creatori della serie, i fratelli Duffer.

Stranger Things 4: Max sarebbe dovuta morire

In un video pubblicato dall'account ufficiale di Netflix su YouTube, Matt e Ross Duffer entrano nei dettagli del finale della quarta stagione insieme a Felicia Day. Ross Duffer spiega che avevano seriamente preso in considerazione la morte di Max Mayfield nell'ultimo episodio, fino a quando non hanno cambiato idea. "Ne abbiamo discusso. Era una possibilità, per un po' era quello che sarebbe successo. Ma alla fine volevamo concludere la stagione con un punto interrogativo, fare interrogare gli spettatori sulla sua sorte. Non sappiamo se Max starà bene. Volevamo lasciare la cosa in sospeso per poi riprenderla nella stagione 5" dice lo sceneggiatore.

Gli altri cambiamenti della sceneggiatura in corso d'opera

Naturalmente, neppure Sadie Sink sa a quale destino andrà incontro il suo personaggio. "È tutto molto confuso al momento. Sono ansiosa di scoprire dove si trova Max e come sta, proprio come lo sono i fan", aveva detto in una precedente occasione a EW. Ma questo non è l'unico cambiamento che i Duffer hanno apportato alla sceneggiatura finale. In una prima stesura, per esempio, un altro personaggio che perdeva la vita era Enzo, alias Dmitri (Tom Wlaschiha), la guardia carceraria russa che diventa amico di Hopper. Quanto alla fine di Eddie, invece, i Duffer assicurano che sapevano fin dall'inizio che doveva morire. "Anche se c'è sicuramente una parte di me che desidera di rivederlo ancora nella quinta stagione", dice Matt Duffer solleticando la curiosità dei fan. Trovate il video dell'intervista completa qui sotto.