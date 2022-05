Stranger Things 4: A New York la sfavillante premiere della quarta stagione, le foto più belle

News Serie TV

I creatori della serie soprannaturale insieme al cast e a tanti ospiti hanno partecipato all'evento in vista dell'uscita dei nuovi episodi, dal 27 maggio su Netflix: eccoli di nuovo insieme sul red carpet.

Potrebbe sembrarvi difficile riconoscerli a distanza di sei anni dal debutto di Stranger Things quando erano soltanto dei ragazzini eppure sono proprio loro, i giovani protagonisti della popolarissima serie soprannaturale di Netflix, quelli che vedete in queste foto scattate in occasione della premiere globale della quarta stagione tenutasi sabato scorso presso i Netflix Studios di Brooklyn, a New York. Dopo una lunga attesa, i nuovi episodi della serie creata dai fratelli Duffer arriveranno su Netflix il prossimo 27 maggio (ma per la seconda parte di stagione vi ricordiamo che dovremo aspettare il 1° luglio).

Stranger Things 4: Il cast di nuovo insieme sul red carpet

Gli attori di Stranger Things, i creatori Matt e Ross Duffer, altri membri della troupe e numerosi ospiti hanno festeggiato sul red carpet l'imminente uscita della quarta stagione, una stagione particolarmente travagliata a causa della pandemia che ha ritardato le riprese (e anche perché particolarmente elaborata, con maggiori effetti speciali e differenti location). Nelle foto, tra gli altri, riconoscerete Finn Wolfhard, Noah Schnapp, una biondissima Millie Bobby Brown in Louis Vuitton, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Sadie Sink, Priah Ferguson e Maya Hawke. Ma anche Winona Ryder e un David Harbour raggiante che sfoggia un completo con ricami ispirati al Sottosopra e al mondo della serie.

Sul red carpet anche diverse coppie: tra loro David Harbour che è arrivato con la moglie Lily Allen e le loro due figlie Ethel e Marnie, Gaten Matarazzo ha portato la fidanzata Lizzy Yu e Millie Bobby Brown in compagnia del fidanzato Jake Bongiovi a cui è legata ormai da oltre un anno (li vedete nelle foto qui in basso).

La trama della quarta stagione

Quando ritroveremo i giovani protagonisti di Stranger Things nella quarta stagione, saranno passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che aveva portato terrore e distruzione a Hawkins. Ora gli amici saranno per la prima volta separati e per giunta alle prese con le difficoltà del liceo. Ma i problemi tra i banchi di scuola cosa saranno in confronto ai mostri e ai paradossi del mondo che si trova sotto la superficie di Hawkins? Quando poi arriveranno anche una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme e un mistero cruento (che potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra), le cose si faranno più complicate.