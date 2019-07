Stranger Things 3: La costante di Planck in realtà è uno spoiler

News Serie TV

C'è un'imprecisione storica nel finale della terza stagione, come notato dagli scienziati del National Institute of Standard Technology.

Anche gli scienziati del NIST (National Institute of Standard Technology) amano Stranger Things, e non possono certo tacere se notano un'imprecisione storica nella trama. Stiamo parlando della costante di Planck, quel valore numerico che prende il nome da Max Planck e che è stato essenziale nello sviluppo della meccanica quantistica. Lo stesso che nel finale della terza stagione aiuta Hopper e Joyce a salvare Hawkins dal Mind Flayer.

In un tweet condiviso proprio dall'account ufficiale del NIST, i luminari della scienza hanno fatto le pulci ai fratelli Duffer, spiegando che il numero recitato da Suzy, la ragazza di Dustin, dopo il duetto in Neverending Story, in realtà corrisponde al valore della costante stabilito nel 2014. Nel 1985, anno in cui è ambientata la serie, la costante di Planck era ancora quella del 1973, cioè 6.626176* 10^-34. Quindi, in un certo senso, possiamo dire che i fratelli Duffer ci hanno fatto uno spoiler.

Il valore è cambiato nel tempo, perché gli scienziati hanno imparato a misurarlo con maggiore precisione, usando la strumentazione moderna. Nel 2018, infatti, c'è stato un ulteriore aggiornamento, che è stato adottato dall'International System of Units per ridefinire i chilogrammi e altre unità secondo i termini delle costanti fondamentali.

Semmai dovesse servire anche a voi per salvare il mondo o magari solo per vincere alla prossima partita di Trivial Pursuit, sappiate che la costante di Planck, attualmente, è 6.62607015* 10^-34 Joule per secondi.