Stranger Things 3: Evan Rachel Wood contro lo sceriffo Hopper

L'attrice protagonista di Westworld ha definito 'violento' il comportamento del personaggio interpretato da David Harbour.

"Non dovreste mai uscire con un uomo che assomigli al poliziotto di Stranger Things. Le dimostrazioni di eccessiva gelosia e gli accessi di rabbia non sono né lusinghieri, né sexy come la televisione vorrebbe farvi credere. Questo è tutto". Con queste parole, pubblicate sul suo account Twitter, Evan Rachel Wood ha scatenato i fan dell'amata serie di Netflix, che si sono subito schierati in massa per difendere il personaggio interpretato da David Harbour.

L'attrice, evidentemente una fan della serie, è stata accusata di aver preso troppo sul serio il comportamento di un uomo inventato e di aver fatto intendere che i personaggi caratterialmente imperfetti come Hopper siano da censurare. "Sì, sono consapevole che si tratta 'solo di una serie' ambientata 'negli anni '80'", ha tenuto a precisare la protagonista di Westworld: "ma queste cose erano inaccettabili anche all'epoca: è proprio questo che intendo. È solo una serie, come questo è solo un amichevole sollecito a non farvi abbindolare da merde simili nella vita vera". "Per di più", ha poi scritto in un altro tweet, "non riesco a ridere delle persone che tengono a rassicurarmi del fatto che sia solo uno show, e nel farlo mi correggono sul nome del personaggio".

"Come sapete, nella serie lui ha perso sua figlia e si è separato dalla moglie", si legge in uno dei tanti commenti dei fan più educati scagliatisi contro di lei: "Per questo stava malissimo e si era dato all'alcol, alle droghe e alle donne. Poi Undici gli ha dato una seconda possibilità come padre. È un uomo imperfetto, come tutti noi. Proprio come te, che hai usato una doppia negazione". "Esattamente", ha risposto Evan Rachel Wood: "Se fosse stato un uomo reale, gli avrei suggerito di andare in terapia e di non proiettare il suo dolore sulle altre persone, sotto forma di abusi. È così che inizia il circolo vizioso".

"Non ho detto che è un uomo cattivo o che non dovreste vedere la serie", ha aggiunto in seguito: "Ho semplicemente detto: 'non uscite con persone così'. Ma ahimé, chi abusa ha preso le mie parole come un attacco e vuole sfidarmi. Con la loro rappresaglia, stanno dimostrando che ho ragione". "Ora scusatemi", ha concluso lo scorso 9 luglio, "ma mi sento giustificata dal ritirarmi da questa scarica di insulti. Se ancora non avete capito cosa volevo dire, non so proprio cosa altro potrei aggiungere".

Voi cosa ne pensate: la sua è una considerazione giusta, oppure ha esagerato?

