Stoffa da campioni: Il trailer italiano del sequel di Disney+ con Lauren Graham

In streaming dal 26 marzo, la serie riporta sullo schermo il personaggio interpretato nei film da Emilio Estevez.

Stoffa da campioni: Cambio di gioco, sequel televisivo del film di culto degli anni '90 Stoffa da campioni, inizierà la sua passeggiata lungo il viale della nostalgia il 26 marzo. Disney+ ha annunciato la data di debutto della sua nuova serie originale in occasione della diffusione del primo trailer, immagini che toccano il cuore e riempiono l'aria di scintille grazie anche al coinvolgimento dell'amata star di Una mamma per amica Lauren Graham e del ritorno di Emilio Estevez nei panni di Gordon Bombay.

La trama di Stoffa da campioni: Cambio di gioco

Co-ideata dallo sceneggiatore del film Steven Brill, la serie, ambientata nei giorni nostri, torna nei luoghi della storia originale per trovare le Anatre, la giovane squadra di hockey allenata un tempo da Gordon, cambiate. Infatti, non sono più un gruppo di sfigati ma un team forte e molto competitivo. Quando il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon, Boardwalk Empire) viene tagliato fuori senza troppe cerimonie, sua madre Alex (Graham) decide di mettere insieme una propria squadra - in questo caso sì di disadattati - per sfidare la cultura spietata e votata solo alla vittoria dello sport giovanile.

Stoffa da campioni: Cambio di gioco (The Mighty Ducks: Game Changers nella versione originale) vede un nuovo cast di talento formato da giovani attori emergenti tra cui Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O'Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham e DJ Watts.