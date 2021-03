Stoffa da campioni: Cambio di gioco, il trailer ufficiale della serie in arrivo su Disney+

News Serie TV

Il drama sequel del film di culto degli anni '90 debutta in streaming il 26 marzo con Lauren Graham e Emilio Estevez nel cast.

Dal film degli anni '90 a cui sono rimasti affezionati in molti, Stoffa da campioni: Cambio di gioco, la serie sequel che debutterà in streaming su Disney+ dal 26 marzo, eredita cuore, intensità e coraggio. Lo dimostra il trailer ufficiale della serie che in 10 episodi, oltre a riportare Emilio Estevez nei panni dell'allenatore Gordon Bombay, si affida a Lauren Graham per un mix di emozioni assicurato.

La trama di Stoffa da campioni: Cambio di gioco

Nella serie, co-ideata dallo sceneggiatore del film Steven Brill e ambientata nel Minnesota di oggi, i Mighty Ducks che abbiamo conosciuto nel film si sono evoluti da perdenti qualunque a una squadra di hockey giovanile ultra-competitiva e vincente. Dopo che il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) viene tagliato fuori dai Ducks senza tante cerimonie, lui e sua madre Alex (Lauren Graham) decidono di costruire la propria squadra di outsider per sfidare la cultura spietata della vittoria a tutti i costi, tipica degli sport giovanili di oggi. Con l'aiuto di Gordon Bombay, riscoprono la gioia di giocare solo per amore del gioco stesso.

Le anticipazioni del trailer ufficiale

Il nuovo trailer si concentra sulla figura di Bombay e sulla sua riluttanza a farsi coinvolgere ancora una volta come allenatore. Nella clip lo vediamo determinato a rimanere lontano dal mondo dell'hockey (sebbene, ironia della sorte, gestisca una pista di pattinaggio sul ghiaccio). "Sai che puoi fare la differenza con questi ragazzi", gli dice Alex. "Ho passato tutta la mia vita a rincorrere l'hockey e ora non mi resta nulla che lo dimostri", risponde lui. Eppure il coach Bombay sembra avere ancora un asso nella manica. Non ci resta che lasciarci sorprendere dal 26 marzo.

Oltre al trailer ufficiale, Disney+ ha rilasciato anche il poster che vedete qui in basso.